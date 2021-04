Santos Brasil seleciona OPUS Terminal da CyberLogitec para alinhar suas operações nos dois maiores terminais, Santos (imagem) e Barcarena

Com múltiplos centros operando em todo o país, a Santos Brasil enfrentou o desafio de alinhar os processos em todos esses centros para atender às necessidades de uma força de trabalho de mais de 3.000 pessoas. O OPUS Terminal foi selecionado devido à sua ampla gama de processos de pátio, docas e portões integrados dentro da solução TOS central. O TOS totalmente integral, juntamente com as integrações externas essenciais, oferece ao operador do terminal a capacidade de oferecer uma experiência consistente a operadores, parceiros de transporte, agências governamentais e proprietários de cargas, independentemente da localização.

"O OPUS Terminal da CyberLogitec nos oferece a oportunidade de alinhar os processos de negócios em nossos dois principais centros, que até agora eram atendidos por meio de dois sistemas separados", afirmou Ricardo Abbruzzini Filho, diretor de TI e Inovação da Santos Brasil. "Um benefício principal que a solução da CyberLogitec oferece é sua abordagem integrada para as operações de docas e pátio em um único sistema, sem a necessidade de muitos complementos."

Os recursos avançados do OPUS Terminal que variam desde o planejamento e a gestão de pátios até as operações de guindastes de cais e docas, podem responder pelo crescimento dos terminais nos próximos anos. Com a experiência comprovada da CyberLogitec no auxílio a centros com espaço limitado para maximizar a produtividade e a eficiência por meio dos recursos avançados do OPUS Terminal, a Santos Brasil identificou uma oportunidade de reduzir os requisitos de aquisição de novos terrenos para cumprir suas metas de crescimento.

"Nosso acordo com a Santos Brasil é mais um passo importante em nosso crescimento dentro da América Latina", destacou Young Kyu Song, CEO da CyberLogitec. "Apesar de sua sede estar localizada na Ásia, a flexibilidade, as funções integradas e a nossa estratégia de implementação remota robusta significam que os terminais de rápido crescimento na região podem ser beneficiados com a nossa solução para ajudá-los a fornecer melhores serviços aos seus clientes e parceiros."

Para mais informações, acesse www.cyberlogitec.com

Sobre a CyberLogitec

A CyberLogitec fortalece a cadeia de suprimentos global com tecnologias inovadoras que abordam os desafios operacionais, melhoram a visibilidade e satisfazem as demandas do setor. Como líder mundial no setor de transporte marítimo, portuário e de logística, nossos serviços e soluções de consultoria flexíveis e abrangentes ajudam o setor a se adaptar rapidamente às necessidades em evolução do mercado.

Sobre a Santos Brasil

Reconhecida como referência na operação portuária de contêineres no Brasil, a Santos Brasil é uma empresa de capital aberto, listada no Novo Mercado da B3, que oferece aos seus clientes soluções integrais de logística portuária. A empresa opera seis terminais marítimos estrategicamente localizados em todo o Brasil, com três terminais de contêineres: Tecon Santos (Porto de Santos - SP), Tecon Vila do Conde (Porto de Barcarena - PA) e Tecon Imbituba (Porto de Imbituba - SC); um terminal de carga geral, o TCG Imbituba (Imbituba - SC); um terminal exclusivo de movimentação de veículos, TEV (Porto de Santos - SP) e um terminal de cargas geral no Saboo, também em Santos (SP).

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1497547/Santos_Image_V4.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1396233/CyberLogitec_Logo_Logo.jpg

FONTE CyberLogitec

Related Links

http://www.cyberlogitec.com



SOURCE CyberLogitec