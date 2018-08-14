SANY нанимает передовых специалистов по всему миру в целях реализации своей стратегии глобальной экспансии

В 2017 году операционный доход SANY составил 11,618 млрд. юаней, а показатель эффективности деятельности компании достиг 30%, т.е. на 25% больше, чем годом ранее. За первую половину 2018-го предприятие получило операционный доход размере 28,1 млрд. юаней - на 46,42% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а чистая прибыль SANY составила 3,389 млрд. юаней с годовым ростом на уровне 192,09%. SANY планомерно наращивает пропорции международной деятельности. Используя в качестве стартового трамплина инициативу «Пояс и путь», компания продолжает устанавливать партнёрские связи с странами, расположенными по её маршруту, ведёт активный бизнес с региональными коллегами и прилагает усилия для создания пяти локализационных систем: мощной дилерской сети, широкой сети крупных клиентов, проактивной системы поставок комплектующих, отличной программы зарубежного рекрутинга и продуманного механизма контроля финансовых рисков.

В будущем SANY планирует, полагаясь на свою международную и цифровую стратегию, превратиться в ведущий мировой бренд отрасли строительной техники.

Продвижение стратегии локализованного HR

По мере планомерного продвижения SANY к реализации целей своей международной стратегии создание локализованной системы зарубежного рекрутинга стало одной из важнейших текущих задач компании. И SANY уже удалось разработать и внедрить локализованный, диверсифицированный и систематический механизм подбора персонала за рубежом. Стимулируя рост собственного бизнеса посредством инноваций в сфере HR, компания предоставляет своим клиентам по всему миру продукты и сервисы высшего качества.

SANY располагает пятью зарубежными проектно-конструкторскими базами, 10 иностранными подразделениями и более чем 100 дилерами на иностранных рынках. Деятельности предприятия охватывает свыше 150 стран и регионов земного шара. На фоне стремительного расширения своего международного присутствия SANY испытывает острую потребность в талантливых специалистах. Компания делает акцент на воспитание и подготовку перспективных кадров. На сегодняшний день в штате предприятия работают 60 международных экспертов сферы маркетинга. Компания привлекает элиту современного мира маркетинга, предлагая им обширные возможности для карьерного роста и ежегодные вознаграждения на уровне до одного миллиона долларов США. Цель подобных усилий заключается в стремлении реализовать амбициозную миссию – «создавать продукты, качество которых способно изменить мир».

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт: sanyglobal.com

Контактная информация для представителей СМИ:

Г-жа Льяо (Джоджо) (Ms. Liao (Jojo))



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Фото - https://mma.prnewswire.com/media/738376/SANY_Global_Recruitment.jpg

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