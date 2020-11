SANY auf der bauma CHINA 2020

PEKING, 18. November 2020 /PRNewswire/ -- Sany wird vom 24. bis zum 27. November auf der bauma CHINA 2020, die Shanghai New International Expo Center (SNIEC) stattfindet, eine große Auswahl an Geräten, Technologien und Dienstleistungen vorstellen. Die bauma CHINA 2020 ist eine der führenden Messen für die Bau- und Straßenbaumaschinenindustrie in Asien, an der 3.350 Aussteller teilnehmen werden. Es werden mehr als 220.000 Besucher erwartet.