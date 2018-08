SANY dévoile une pelleteuse de pointe pouvant affronter un plus grand nombre de conditions de travail

La toute nouvelle pelleteuse SY50U a été spécialement conçue pour répondre aux exigences les plus élevées en matière de construction urbaine, d'applications agricoles, d'aménagement paysager et bien d'autres. « Le rayon de giration sans déport arrière et le rayon de rotation indépendant de la flèche de la SY50U permettent de l'utiliser dans des espaces extrêmement confinés. À droite, le déport maximal de la flèche est de 710 mm et à gauche de 745 mm ; elle peut ainsi fonctionner à proximité d'angles de murs, sans avoir à déplacer fréquemment la machine », a déclaré Tan Xin, l'un des concepteurs de la SY50U.

Des composants clés permettent de réaliser des économies d'énergie et d'améliorer l'efficacité

La SY50U est dotée d'un moteur Tier 4, respectueux de l'environnement, d'un système hydraulique avancé SLSS, d'un contrôle optimal de la puissance et de la sélection du mode de travail ; la vitesse et la puissance de la machine sont ainsi considérablement améliorées, tout en réduisant sa consommation de carburant. Des données collectées sur le terrain montrent que la consommation de carburant de la SY50U est réduite de 15 % et son efficacité est améliorée de 14,2 %.

Bob, un client australien, a exprimé son appréciation du modèle SANY SY50U après avoir utilisé la machine dans son projet de construction. « J'ai acheté la SANY SY50U il y a quelques mois. La machine est puissante et facile à utiliser. Si je la compare aux autres engins que j'utilise, la SY50U est plus économe en carburant et est plus efficace » ; il a expliqué que la SY50U est une machine rentable qui a permis de vraiment faire avancer le calendrier du projet.

Utilisable dans des conditions difficiles de travail

Pour être utilisée dans des températures environnantes basses, la conception de la SY50U a prévu une fonction de préchauffage automatique par le moteur, afin de fonctionner dans des conditions de travail à basse température. Ainsi, la SY50U peut être utilisée même si la température environnante est inférieure à -15 °C.

Une machine confortable et facile à utiliser

Une machinerie lourde n'est pas forcément difficile à manipuler ni inconfortable pour son utilisateur. Elle peut être agréable et facile à employer, tout comme la SY50U. Conçue avec une vision large, un siège réglable et la climatisation, la SY50U est suffisamment confortable pour fonctionner sur différents sites de construction.

Le moteur de la pelleteuse est équipé d'un large capot, facile à ouvrir ; l'opérateur peut ainsi réaliser facilement la maintenance quotidienne sur le terrain. La structure centralisée de la machine regroupe toutes les pièces importantes à l'arrière de la pelleteuse, y compris le filtre à air, le filtre à huile, le séparateur d'eau, la jauge d'huile, le vase d'expansion et le bouchon de remplissage d'huile, ce qui simplifie considérablement sa maintenance.

John, un client américain qui a fait l'acquisition d'une SY50U pour la rénovation de sa ferme, a dit que la SY50U disposait d'un plus grand siège et de la climatisation, ce qui la rendait plus confortable, même par de fortes chaleurs. « La maintenance facile de la SY50U me permet d'économiser du temps et de l'argent. Je peux effectuer moi-même la maintenance quotidienne et de petits travaux de réparation », a-t-il déclaré.

La pelleteuse avancée SY50U est maintenant disponible aux États-Unis, en Europe et en Australie ; elle est prévue pour apporter plus de commodité et d'efficacité aux clients de ces régions.

