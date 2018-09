SANY emprega mundialmente para facilitar sua estratégia internacional

Em 2017, a SANY fez RMB 11,618 bilhões em receitas operacionais, cuja taxa de desempenho está em 30% ̶ crescendo 25% ano. Na primeira metade de 2018, a SANY fez RMB 28,1 bilhões em despesas operacionais, crescendo 46,42% ao ano e alcançando lucros líquidos de RMB 3,389 bilhões, um aumento de até 192,09% ao ano. A empresa internacional da SANY está aumentando de proporção. Contando com a Iniciativa Cinturão e Estrada, a SANY continua a fazer parceria com países ao longo da rota, a fazer negócios nesses países e a trabalhar duro para construir cinco sistemas de localização: o poderoso sistema de revendedor, o rico sistema de cliente principal, o proativo sistema de peças de serviço, o excelente sistema de RH do exterior e um bem desenvolvido sistema de controle de risco de financiamento.

No futuro, a SANY, confiando em suas estratégias internacionais e digitais, vai se transformar numa marca líder mundial no setor das máquinas de engenharia.

Estratégia de avanço do RH localizado

À medida que a SANY estabelece suas metas de estratégia internacional, formar no exterior o sistema de RH localizado tornou-se uma das maiores missões da SANY no presente, o que criou no exterior um mecanismo de RH localizado, diverso e sistemático. Ao gerar crescimento da empresa com inovação em RH, a SANY leva produtos e serviços de engenharia da categoria Premium para seus clientes mundiais.

A SANY possui cinco bases de pesquisa e desenvolvimento no exterior, 10 regiões no exterior e mais de 100 revendedores de fora da China. Sua empresa cobre mais de 150 países e regiões do mundo. Com a rápida expansão da empresa internacional, a SANY vem tendo uma grande demanda por RH de talento. A empresa dá grande ênfase à introdução e cultivo de RH de talento, recrutando 60 elites do marketing global, atraindo a melhor equipe de marketing com uma plataforma de desenvolvimento de carreira mais ampla e remuneração anual máxima de US$ 1 milhão, de modo a realizar a grande missão da "qualidade muda o mundo".

