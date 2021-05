CHANGSHA, Chine, 27 mai 2021 /PRNewswire/ -- La 19e liste annuelle Global 2000 de Forbes classe les plus grandes sociétés publiques au monde selon des paramètres comme la valeur marchande, les ventes, les profits et les actifs. SANY, qui occupe le 468e rang, est le premier fabricant d'équipement lourd de Chine et le deuxième au monde, après Caterpillar.