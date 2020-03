SANY fait don de 130 000 masques chirurgicaux aux pays qui luttent contre le COVID-19 et livre le premier lot de fournitures à l'Allemagne

M. Feng Haiyang, consul général du consulat de Chine à Düsseldorf, a envoyé une lettre à SANY Europe GmbH, dans laquelle il a déclaré : « Nous saluons chaleureusement l'aimable don de masques chirurgicaux par SANY Europe aux gouvernements locaux en Allemagne et le don de fournitures médicales à la Chine. J'espère sincèrement que SANY va continuer sans relâche à mener très brillamment ses activités et à servir de modèle de responsabilité sociétale aux entreprises chinoises en Europe et je m'en réjouis »

La Rhénanie-du-Nord-Westphalie est l'État qui a vu le plus grand nombre de cas confirmés d'infections au Covid-19 en Allemagne, et Essen est la ville qui compte un très grand nombre d'établissements de santé de prestige en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Parmi les 50 000 masques donnés par le groupe SANY, 20 000 masques iront aux hôpitaux d'Essen et 2 000 aux hôpitaux de Bedburg. SANY Europe pourra, avec l'aide de l'ambassade et des consulats de Chine en Allemagne, prendre également contact avec d'autres gouvernements locaux et institutions médicales du pays et leur fera don du reste des masques chirurgicaux afin de contribuer à la lutte contre la pandémie en Allemagne.

Sur les boîtes de masques est imprimé un proverbe allemand, écrit en chinois et en allemand et qui dit « Berg und Tal kommen nicht zusammen, wohl aber die Menschen », ce qui signifie « Les montagnes et les vallées ne se rejoignent pas, mais les êtres humains le font ». Le président chinois Xi Jinping a cité ce proverbe allemand lors de sa visite en Allemagne en 2014 pour exprimer la longue histoire d'échanges mutuels et de profonde amitié entre les deux peuples.

Outre le premier lot de masques chirurgicaux donnés à l'Allemagne, le groupe SANY a également fait don de 80 000 masques supplémentaires à l'Italie, la France, l'Allemagne, le Japon, l'Autriche et la Suède pour les partenaires étrangers, et les a accompagnés de la citation suivante : « Notre destin est étroitement lié dans les bons comme dans les mauvais moments ».

« Pendant le pire moment de l'épidémie du Covid-19 en Chine, la Chine a reçu l'aide de nombreux pays. Pour lui rendre la pareille, le groupe SANY a pris la décision rapide de prêter main forte au peuple allemand dans la lutte contre la pandémie du Covid-19 », a déclaré le directeur du groupe Sany.

À propos du groupe SANY

Fondé en 1989, SANY est un fabricant mondial d'engins de construction et d'exploitation minière, de machines portuaires et de forage pétrolier, et de systèmes d'énergie éolienne renouvelable. À ce jour, SANY a établi 25 bases manufacturières, 12 régions de vente et plus de 100 bureaux avec plus de 400 concessionnaires et 8 000 fournisseurs dans le monde entier. En Chine, SANY a monté sept parcs industriels à Pékin, Changsha, Shanghai, Shenyang, Zhuhai, Kunshan et Urumqi. Grâce à ses centres internationaux de R & D et ses bases manufacturières aux États-Unis, en Allemagne et en Inde, SANY peut exporter ses produits dans 150 pays et régions du globe.

