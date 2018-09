SANY Heavy Industry publie ses résultats du premier semestre de 2018

Croissance rapide du chiffre d'affaires provenant de la gamme de produits

Stimulées par la construction d'infrastructures, la demande croissante en renouvellement d'équipements et une plus grande prise de conscience liée à la protection de l'environnement, les ventes de machines d'excavation, de machines à bétonner et de machines de levage de l'entreprise ont maintenu une croissance rapide.

Au cours du premier semestre, SANY Heavy Industry a réalisé un chiffre d'affaires de 11,16 milliards de yuans pour les excavatrices, soit une croissance de 61,62 % en glissement annuel, c'est les championnes nationales depuis huit ans en termes de ventes ; le chiffre d'affaires concernant les machines à bétonner a atteint 8,549 milliards de yuans, soit une croissance de 29,36 % en glissement annuel, ce qui en fait la première marque au monde ; le chiffre d'affaires des machines de levage a atteint 4,102 milliards de yuans, soit une hausse de 78,47 % en glissement annuel, sa position de marché se renforçant sans cesse ; les machines de battage et les engins routiers ont également connu une croissance rapide, augmentant toujours plus leur part de marché.

Bénéficiant de la hausse significative du chiffre d'affaires et de l'augmentation de la rentabilité, le taux de marge brute de la société est de 31,64 %, soit 1,57 % de plus qu'en 2017. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées s'élève à 3,389 milliards de yuans, soit 161 % du niveau annuel de l'exercice 2017.

La qualité de la gestion s'est grandement améliorée

Le flux de trésorerie atteint un niveau record

La société a été particulièrement attentive à la qualité de la gestion et au contrôle du risque. S'appuyant sur un système de contrôle du risque très abouti, l'entreprise maîtrise bien les risques commerciaux. Le flux de trésorerie d'exploitation de la société s'élève à 6,221 milliards de yuans, soit une croissance de 5,55 % en glissement annuel, le niveau maximal jamais enregistré par la société au cours d'une même période.

Innovation et transformation de l'entreprise

Depuis le début de cette année, SANY Heavy Industry s'est particulièrement attachée à moderniser et à transformer l'entreprise. La société a accompli des efforts remarquables dans les domaines de la numérisation, de l'intelligentialisation et des plateformes d'innovation et d'entreprenariat de masse. L'entreprise accélère résolument la numérisation et la mise à niveau du service marketing, de la R-D, de la chaîne logistique et des affaires financières, en mettant en œuvre des projets de GRC, de GCVP, de GCL et de FMS.

En outre, l'incubateur SANY-SPARK s'attache à couver et à exploiter des projets relatifs à l'IA, au big data, à l'Internet, à l'Internet des objets et aux nouveaux matériaux. Il a reçu 14 distinctions, dont l'espace innovant national pour la fabrication intelligente et l'espace innovant au niveau national.

Accroissement des investissements en matière de R-D

Au cours du premier semestre, SANY Heavy Industry a investi 1,426 milliard de yuans en R-D, soit une hausse de 73,12 % en glissement annuel. La société a mis au point un certain nombre de produits concurrentiels, tels que l'excavatrice SY155H utilisée dans l'exploitation minière, la grue tout-terrain SAC2200T et la pompe à béton montée sur camion SYM5230THB370C-8. Ses nouvelles activités dans le domaine des autopompes à incendie et des véhicules intelligents pour résidus ont maintenu une croissance soutenue.

D'après les statistiques, la société a déposé 7 609 demandes de brevets et 6 253 brevets ont été approuvés pour la période jusqu'au mois de juin 2018, ce qui en fait la première société en Chine en termes de quantité de brevets déposés.

