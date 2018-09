SANY Heavy Industry veröffentlicht Leistungsergebnisse des ersten Halbjahres

CHANGSHA, China, 13. September 2018 /PRNewswire/ -- Am 26. August veröffentlichte SANY HEAVY INDUSTRY CO., LTD (nachfolgend SANY Heavy Industry genannt) seine Leistungsergebnisse für die erste Jahreshälfte 2018. Bis zum 30. Juni erreichte das Unternehmen einen Umsatzerlös von 28,1 Milliarden Yuan (4,09 Milliarden USD), ein Wachstum gegenüber des Vorjahres von 46,2 Prozent. Der Nettocashflow aus betrieblichen Tätigkeiten belief sich auf 6,221 Milliarden Yuan (906 Millionen USD), ein Wachstum gegenüber des Vorjahres von 5,55 Prozent - Rekordzahlen, die das Unternehmen innerhalb derselben Zeitspanne zuvor nicht erreichen konnte. Der Bilanzgewinn belief sich auf 3,389 Milliarden Yuan (494 Milionen USD), ein Wachstum von 192,09 Prozent im Vergleich zur selben Zeitspanne im vergangenen Jahr, was 161 Prozent des Bilanzgewinns des Jahres 2017 ausmacht.