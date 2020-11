SANY na bauma CHINA 2020

PEQUIM, 17 de novembro de 2020 /PRNewswire/ - A Sany apresentará uma grande seleção de equipamentos, tecnologias e serviços na bauma CHINA 2020, que será realizada no período de 24 a 27 de novembro, no Shanghai New International Expo Centre (SNIEC). Como uma feira comercial líder para o setor de máquinas de construção e desenvolvimento de estradas na Ásia, a bauma CHINA 2020 receberá 3.350 expositores e foi desenvolvida para atrair mais de 220.000 visitantes.