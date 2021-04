SANY No Rumo Certo - destaques do Relatório Anual da SANY 2020

O relatório revelou que a escavadeira da SANY alcançou uma receita de vendas de US$ 5,721 bilhões, um aumento de 35,85% sobre o último ano, ficando no topo do mercado chinês por 10 anos consecutivos. Sua produção de escavadeiras em 2020 ultrapassou 90.000 unidades, a maior entre todos os fabricantes no mundo. Enquanto isso, a SANY concrete machinery manteve sua posição como a marca líder mundial com US$ 4,124 bilhões em receita de vendas, um aumento de 16,6% sobre o último ano e a SANY máquinas de elevação, a principal marca na China, atingiu US$ 2,959 bilhões em receita de vendas, um aumento de 38,84% em relação ao ano anterior. Além disso, a SANY empilhadeiras cresceu 41,9% em receita de vendas sobre o ano anterior, chegando a US$ 1,04 bilhão, mantendo sua posição como a melhor marca na China. Quanto às máquinas rodoviárias, a receita de vendas aumentou em 30,59% para US$ 430 milhões, com a participação no mercado interno das pavimentadoras SANY mantendo sua posição de número um e a das motoniveladoras e rolos demonstrando uma clara melhoria.

Melhorias na capacidade operacional

Os lucros líquidos atribuíveis aos acionistas atingiram US$ 2,35 bilhões, alcançando um crescimento de 36,25% sobre o ano anterior. Os custos do período, incluindo os de vendas, administração, pesquisa e desenvolvimento, e assuntos financeiros, caíram 1,84%. A empresa tomou medidas concretas para melhorar sua capacidade de gestão de risco, uma vez que a taxa de empréstimos vencidos continuou a diminuir e o fluxo de caixa aumentou em 12,45% para US$ 2,04 bilhões. Enquanto o giro de estoque tenha sido 4,17 vezes/ano em 2020, 0,23 a mais do que em 2019, o volume de recebíveis caiu de 120 em 2019 para 80 dias.

Progresso na transformação digital

Entre as principais fábricas da SANY, tecnologias como reconhecimento visual, simulação de processos e robótica pesada foram amplamente aplicadas para aumentar a produtividade e reduzir os custos de mão de obra. Os níveis de padronização, digitalização, automação e inteligência foram significativamente melhorados nos principais processos empresariais. Um software operacional integrado foi lançado para interconectar todos os links de negócios, incluindo manufatura, cadeia de suprimentos, compras, P&D e marketing e vendas. Dez novos produtos elétricos foram lançados, incluindo escavadeiras, guindastes, caminhões betoneira, caminhões de lixo e máquinas rodoviárias. Tecnologia de condução autônoma, controle remoto, operação inteligente, análise de big data e 5G se tornaram novos elementos no desenho de produtos.

Avança em direção à internacionalização

O ano de 2020, atingido pela pandemia, viu uma redução de 27% no mercado global de maquinários para construção. No entanto, os negócios globais da SANY mantiveram um crescimento constante no contexto da pandemia, alcançando um aumento de 3% nas vendas anuais de US$ 2,4 bilhões. Houve um importante crescimento de mais de 30% de participação no mercado externo das escavadeiras da SANY, especialmente na América do Norte, Europa, Índia e Sudeste Asiático. Ocorreu um progresso no desenvolvimento no exterior de canais de mercado, na capacidade de serviço, nas redes de comerciantes globais e no sistema de fornecimento de peças de reposição e serviços.

Resultados notáveis em P&D e inovação

Políticas de incentivo foram introduzidas para facilitar as inovações técnicas em todas as linhas de produtos. Em 2020, os investimentos em P&D chegaram a US$ 954 milhões, um aumento de 33,2%, representando 6,3% da receita anual total da empresa. O número de funcionários de P&D chegou a 5.346, um aumento de 69% em relação a 2019. Até o final de 2020, a SANY havia solicitado 10.278 patentes, sendo que 7.613 foram autorizadas, mais do que qualquer outra empresa na China em 2020. Alguns novos produtos representativos incluem:

As escavadeiras extra grandes SY870, SY980 e SY1250

A linha de produtos de nova geração de escavadeiras inteligentes

O guindaste de esteira de 4.000 T, o SCC40000A

Prosseguindo, a SANY permanece comprometida com seu lema: "A qualidade muda o mundo". A SANY não poupará esforços para agregar valor para os clientes por meio de sua marca, produtos, marketing e serviço, e continuará a defender sua posição no mercado internacional altamente competitivo. Todos os executivos e funcionários da SANY continuarão fazendo o máximo possível para que a SANY seja líder de classe mundial na indústria manufatureira.

