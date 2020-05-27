SANY представляет новинки в ассортименте сверхбольших экскаваторов

"С момента презентации моделей SY750H и SY950H компания SANY стабильно наращивает собственную долю рынка крупногабаритных экскаваторов, - прокомментировал президент НИИ тяжелого машиностроения SANY Цао Дунхуэй (Cao Donghui). - Следуя этому мощному импульсу, мы надеемся, что новые модели SY870H, SY980H и SY1250H помогут нам укрепить свои конкурентные позиции в данной отрасли на международном рынке".

Новая линейка сверхбольших экскаваторов: акцент на исключительной производительности. качестве, надежности и умных технологиях

Надежный и высокопроизводительный экскаватор SY1250H характеризуется использованием новейших технологических достижений и исключительными эксплуатационными показателями, ставшими результатом многолетнего опыта SANY в сфере разработки подобных агрегатов. Новый экскаватор представляет собой топливоэкономичное, выносливое и "умное" решение для масштабных земляных работ, включая обустройство котлованов и открытую добычу полезных ископаемых.

характеризуется использованием новейших технологических достижений и исключительными эксплуатационными показателями, ставшими результатом многолетнего опыта SANY в сфере разработки подобных агрегатов. Новый экскаватор представляет собой топливоэкономичное, выносливое и "умное" решение для масштабных земляных работ, включая обустройство котлованов и открытую добычу полезных ископаемых. В "сердце" агрегата SY980H гидравлическая система высокого давления с электроуправлением, сокращающая расход топлива, и двигатель с динамическим реагированием. Экскаватор представляет собой стабильное решение для разнообразных нагрузок в тяжелых условиях - например, при добыче камня, угля, металлов и т.д. Новинка может похвалиться передовыми технологиями управления, разработанными для комплексного повышения эффективности на 30% по сравнению с агрегатами предшествующего поколения.

гидравлическая система высокого давления с электроуправлением, сокращающая расход топлива, и двигатель с динамическим реагированием. Экскаватор представляет собой стабильное решение для разнообразных нагрузок в тяжелых условиях - например, при добыче камня, угля, металлов и т.д. Новинка может похвалиться передовыми технологиями управления, разработанными для комплексного повышения эффективности на 30% по сравнению с агрегатами предшествующего поколения. Модель SY870H, разработанная для удовлетворения рыночного спроса на 70-80-тонные экскаваторы, ориентирована на обеспечение высокой надежности и низкого расхода топлива без ущерба для черпающего усилия. По показателям емкости ковша, силы черпания и эксплуатационной эффективности новый агрегат превосходит все отраслевые стандарты для экскаваторов данного типа.

Ассортимент экскаваторов SANY охватывает весь спектр моделей - от 1,6 до 200 тонн. В дальнейшем, SANY продолжит предоставлять своим клиентам передовое оборудование мирового класса.

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О компании SANY Group

Учрежденная в 1989 году компания SANY является международным производителем передового строительного и горно-транспортного оборудования, портовой и буровой техники, а также систем для возобновляемой ветровой энергетики. На сегодняшний день, предприятие располагает 25 производственными базами, шестью региональными сетями продаж, более чем 100 представительствами, 400 дилерами и 8 000 поставщиками по всему миру.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1173323/SANY_Construction_New_Product_Lineup.jpg

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