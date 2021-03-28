SANY вступает в эру экологически чистого топлива со строительной техникой на водородных ТЭ

По словам инженера-исследователя и разработчика данного проекта, строительная автотехника с силовыми установками на водородных топливных элементах имеет пять важных преимуществ. В их числе концепция «нулевого загрязнения», которая подразумевает, что в окружающую среду будут выбрасываться только вода и тепло, и реализация которой станет заметным шагом в направлении экологически чистого будущего отрасли.

Китай поставил своей целью достичь углеродной нейтральности к 2060 году. Для ее достижения требуются конкретные шаги, особенно со стороны производителей.

Помимо «нулевого загрязнения», новая строительная автотехника, работающая на топливных элементах, превосходит свои традиционные аналоги еще по четырем направлениям:

1. Большая дальность пробега без подзарядки батареи: блок водородных цилиндров общим объемом 1680 л обеспечивает дальность пробега свыше 500 километров, избавляя водителей от «беспокойства о километраже».

2. Повышенная мощность: благодаря двигателю с большим крутящим моментом и полуавтоматической коробке передач высокомощная батарея топливных элементов имеет коэффициент преобразования энергии, превышающий 50%. Такие транспортные средства демонстрируют повышенную величину ускорения и способность к преодолению подъемов.

3. Улучшенная адаптивность к погодным условиям: встроенная система регулирования теплообмена обеспечивает автоматическое нагревание и охлаждение в условиях жары и холода для поддержания оптимальных эксплуатационных характеристик. 4. Повышенный уровень безопасности: высокий уровень теплозащиты, защита от перегрузок по току, сигнализация при низком давлении, а также обнаружение и устранение утечек в системе подачи водорода гарантируют отсутствие проблем при вождении.

На церемонии первой обкатки заместитель главного управляющего подразделения автокранов SANY Ли Таньбо (Li Tanbo) заявил, что компания вступила в новую фазу, где разработка строительной техники ориентируется на применение экологически чистых энергоносителей и технологий с использованием экологически безопасного интеллектуального оборудования. В ближайшие пять лет компания SANY планирует стать крупнейшим поставщиком комплексных решений в сфере применения водородного топлива и ведущим производителем электромобилей строительного назначения в Китае.

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Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1474733/2.jpg

SOURCE SANY Group