SANY-Werk als weltweit allererste Leuchtturm-Fabrik in der Schwermaschinenindustrie zertifiziert

BEIJING, 12. November 2021 /PRNewswire/ -- Kürzlich veröffentlichte das Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos die neueste Liste der „Leuchtturm"-Fabriken in der globalen Fertigungsindustrie. Das SANY-Bohrmaschinenwerk in Beijing wurde in die Liste aufgenommen und ist damit die erste zertifizierte Leuchtturm-Fabrik unter den Schwermaschinenherstellern.