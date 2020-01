Sanya debuterer på Matka Nordic Travel Fair i Finland

Representanter fra Sanya promoterte en rekke attraktive sider ved byen sin under arrangementet, og de beskrev et skattkammer av kultur, inkludert etnisk dans, mat, klær, arkitektur og Sanyas unike turistressurser og bestemmelser, inkludert byens fantastiske natur og visumfri innreise for reisende fra 59 land.

16. januar 2020 holdt Sanya Tourism, Culture, Radio, Television and Sports Bureau og Juneyao Air sammen en produktlanseringskonferanse for å avdekke reisepakkene for Nord-Europa og Sanya. Tilstelningen fremhevet også reiseprodukter, slik som en visumfri reisepakke fra Helsingfors til Sanya via London, reisepakker med flere stopp fra Helsingfors til Sanya via Shanghai, pakker fra Manchester til Sanya via Helsingfors og Shanghai og mer.

Kampanjearrangementet er en del av byregjeringens markedsføringsstrategi «Going Out and Invite In». Sanya-delegasjonen vil bruke messen som en plattform for å skape mer utveksling og samarbeid mellom de to regionene om temaer som kultur, turisme, økonomi og handel.

Nordic Travel Fair er den største turistmessen i Nord-Europa. Messen ble arrangert i Helsingfors i Finland fra 16. til 19. januar i år, og den tiltrakk seg rundt 67 000 deltagere (19 000 fra reiselivsnæringen), mer enn 900 reiseproduktoperatører, delegasjoner fra flere reisemål, reisebyråer fra 86 land og 1100 representanter fra media.

Bilde – https://mma.prnewswire.com/media/1078486/Sanya.jpg

SOURCE Sanya Tourism, Culture, Radio, Television and Sports Bureau