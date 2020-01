Sanya ensi kertaa Matkamessuilla Suomessa

Sanyan edustajat esittelivät tapahtumassa kaupunkinsa eri puolia, kuten kulttuurin aarrearkkua, joka sisältää perinteisiä tansseja, ruokaa, vaatteita ja arkkitehtuuria. Esillä olivat myös Sanyan ainutkertaiset matkailupotentiaali ja -käytännöt, kuten kaupungin upeat näkymät sekä maahantulokäytäntö, joka tarjoaa matkailijoille pääsyn kaupunkiin ilman viisumia 59 maasta.

Tammikuun 16. päivänä 2020 Sanyan matkailu-, kulttuuri-, radio-, televisio- ja urheiluvirasto sekä Juneyao Air -lentoyhtiö pitivät Sanyan kojulla yhteisen tuotejulkistustilaisuuden, jossa paljastettiin Pohjois-Euroopasta Sanyaan suuntautuvat matkapaketit. Tapahtumassa korostettiin myös matkailutuotteita, kuten viisumitonta matkapakettia Helsingistä Lontoon kautta Sanyaan, useamman etapin matkapaketteja Helsingistä Shanghain kautta Sanyaan sekä paketteja Manchesterista Helsingin ja Shanghain kautta Sanyaan.

Markkinointitapahtuma on osa kaupungin hallinnon "Going Out and Invite In"-markkinointistrategiaa. Messujen avulla Sanyan delegaatio pyrkii syventämään kahden alueen välistä vaihtoa ja yhteistyötä esimerkiksi kulttuurin, matkailun, talouden ja kaupan aloilla.

Matkamessut on Pohjois-Euroopan suurin matkailumessutapahtuma. Tänä vuonna Helsingissä 16.–19. tammikuuta pidetyt messut houkuttelivat 67 000 osallistujaa (19 000 matkailualalta), yli 900 matkailutuotteiden tarjoajaa, delegaatioita useista matkakohteista, matkatoimistoja 86 maasta sekä 1 100 lehdistön edustajaa.

