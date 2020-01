Sanya får debut på Matka Nordic Travel Fair i Finland

Repræsentanter for Sanya gjorde under udstillingen reklame for en bred vifte af attraktioner i deres by og beskrev en enorm kulturel skattekiste, herunder etnisk dans, mad, tøj, arkitektur og Sanyas enestående turistattraktioner og -politikker samt byens fantastiske landskaber og visumfri indrejse for besøgende fra 59 lande.

Sanyas kontor for turisme, kultur, radio, tv og sport afholdt den 16. januar 2020 sammen med Juneyao Air en fælles produktintroduktion på Sanyas stand med lancering af rejsepakker fra Nordeuropa til Sanya. Lanceringen fremhævede også rejseprodukter, herunder en visumfri rejsepakke fra Helsinki via London til Sanya, rejsepakker med flere stop fra Helsinki via Shanghai til Sanya, rejsepakker fra Manchester via Helsinki og Shanghai til Sanya mm.

Salgsfremstødet er en del af Sanyas byråds marketingstrategi "Going Out and Invite In". Delegationen fra Sanya bruger udstillingen som en platform til at styrke udveksling og samarbejde mellem de to regioner om emner som kultur, turisme, økonomi og handel.

Nordic Travel Fair er den største turistudstilling i Nordeuropa. Udstillingen, der blev afholdt i Helsinki i Finland i perioden 16.-19. januar 2020, tiltrak ca. 67.000 deltagere (heraf 19.000 fra turistindustrien), over 900 rejsearrangører, delegationer fra mange turistdestinationer og rejsebureauer fra 86 lande samt 1.100 medierepræsentanter.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1078486/Sanya.jpg

SOURCE Sanya Tourism, Culture, Radio, Television and Sports Bureau