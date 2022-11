Sanya, véritable paradis tropical, devient une destination de golf très prisée en Chine

SANYA, Chine, 9 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Alors que la chaleur intense de l'été s'estompe et que la saison de la mousson cède la place au soleil et au temps clément, le paradis tropical Sanya, une station balnéaire populaire à la pointe sud de l'île de Hainan en Chine, est devenue une destination idéale pour les sports de plein air comme le golf. Abritant des hôtels et restaurants de classe mondiale, des plages dorées, bénie de vues époustouflantes sur l'océan et les montagnes, Sanya est célèbre pour ses merveilles naturelles et réunit tous les critères pour devenir une destination de golf à la renommée internationale. Avec certains des meilleurs terrains de golf de la région, Sanya est prête à accueillir les golfeurs du monde entier pour leur proposer une escapade relaxante.

Yalong Bay Golf Club

Club de golf de la baie de Yalong

Ouvert au public en 2000, le club de golf de la baie de Yalong a été conçu par l'architecte américain de parcours de golf, Robert Trent Jones. Concepteur prolifique, ce dernier a entrepris de créer « un parcours de championnat en bord de mer (de type linksland) ». Mesurant environ 7 189 yards, le parcours de 18 trous du club couvre une superficie de 68 hectares, avec un par de 72 coups, quatre-vingt-dix-huit bunkers et une rivière de 120 000 mètres carrés serpentant sur le terrain de golf. Considéré par l'un des 10 meilleurs parcours en Chine et figurant parmi les 1 000 meilleurs parcours au monde, le club de golf de la baie de Yalong a été sélectionné comme lieu de compétition pour 19 tournois de golf professionnel au cours des 21 dernières années et est l'un des rares parcours en Chine qui a accueilli le tour asiatique, le tour européen et le PGA Tour.

Club de golf de Luhuitou

Équipé de projecteurs pour le golf de nuit, le club de golf de Luhuitou est un parcours standard de 18 trous, avec un par de 72 coups, conçu par Nelson Haworth de la société américaine de conception de golf N&H qui a également supervisé sa construction. Le parcours s'étend sur 7 310 yards au cœur de la péninsule de Luhuitou, à l'extrémité sud de l'île de Hainan, et est depuis longtemps considéré comme la destination de golf la plus prisée en Chine, en grande partie en raison de sa disposition et de son emplacement. Niché entre les montagnes au sud et au nord et face à la mer de Chine méridionale sur deux autres côtés, le parcours est situé au cœur d'un paysage naturel pittoresque. Ses équipements luxueux, ses services et ses installations de qualité lui ont permis d'être reconnu en 2022 comme l'un des « 10 meilleurs golfs extraordinaires de Chine ».

Centre de villégiature et parcours de golf de Sun Valley (Sanya)

Construit sur une parcelle de hautes terres qui offre une vue imprenable sur la baie de Yalong de Sanya, le centre de villégiature et parcours de golf de Sun Valley est un parcours de championnat conçu par JMP qui s'étend sur plus de 7 800 yards, avec un par de 73 coups. Entouré d'un environnement naturel vierge, le parcours est recouvert d'un très beau green, avec trois trous se situant le long des lacs nichés dans la vallée et cinq fairways traversant un désert tentaculaire. L'un des faits marquants est qu'il propose le premier parcours Par 6 en Chine, qui mesure 828 yards depuis le tertre de départ doré, promettant un parcours de golf stimulant pour chaque niveau de joueur.

Club de golf Begonia Bay Peninsula de Sanya

Peu d'endroits peuvent rivaliser avec la beauté du club de golf Begonia Bay Peninsula. Des reliefs montagneux spectaculaires se dressent en arrière-plan alors que le site fait face à un océan paisible, d'un bleu profond. Entouré d'eau sur trois côtés, le parcours de golf de 18 trous mesure 7 132 yards de longueur et couvre une superficie de plus de 133 000 mètres carrés. L'entreprise de conception américaine IMG en a dirigé la conception, qui a été modifiée ultérieurement par Neil Haworth.

« Sanya est une destination de possibilités. Nous avons enrichi notre offre afin de répondre aux demandes de visiteurs venant du monde entier. À Sanya, nous accueillons en effet une clientèle touristique internationale. Vous y trouverez tout ce dont vous aurez besoin pour une escapade relaxante et en reviendrez avec des souvenirs inoubliables », a déclaré Albert Yip, directeur général du Conseil de promotion du tourisme de Sanya (STBP).

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1939937/Yalong_Bay_Golf_Club.jpg

SOURCE Sanya Tourism Promotion Board