São Paulo reúne líderes políticos e evangélicos em fórum que discutiu temáticas à favor da vida e da família

SÃO PAULO, 22 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- São Paulo recebeu no último dia 20 o Congresso Nacional do Fórum Evangélico Nacional de Ação Social e Política (FENASP), tendo como palestrantes autoridades apoiadoras do movimento, como o Ministro Onyx Lorenzoni, o Vice-Presidente da Câmara dos Deputados e Presidente do Republicanos, Deputado Marcos Pereira, além de lideranças evangélicas como os

Bispos Robson Rodovalho (Presidente do Conselho de Bispos e Pastores do Brasil - CONCEPAB) e Lúcia Rodovalho.