São Paulo tem a maior frota de helicópteros do mundo

De acordo com um levantamento feito pela Associação Brasileira dos Pilotos de Helicóptero (Abraphe), a cidade possui a maior frota do transporte no mundo inteiro. A cada 45 segundos um helicóptero pousa em São Paulo. O movimento é tão intenso que a Força Aérea criou um sistema inédito para garantir a segurança desses tráfegos. Hoje, existem no mundo mais de 50 mil helicópteros utilizados para fins civis e militares. A cidade com a maior frota de helicópteros no mundo é São Paulo, a maior metrópole do Brasil.