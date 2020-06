Saoedi-Arabië en UNDP vormen gezamenlijk technisch team om te werken in Jemen

Volgend op een evaluatie van SDRPY's ontwikkelingsdoelen en een instructiebijeenkomst over haar toekomstige projecten in waterzuivering, maatschappelijke bescherming, voedselveiligheid en gezondheidssectoren, kwamen de partijen overeen een gezamenlijk technisch team op te richten en kwamen ze met een plan te gaan samenwerken met de Jemenitische overheid tijdens de transitie van de humanitaire hulpfase naar ontwikkeling.

UNDP en SDRPY spraken af ontwikkelingsprioriteiten te bepalen inzake Jemenʹs huidige situatie, evalueerden de inspanningen van internationale ontwikkelingsorganen, en voerden gesprekken over maatregelen om de economische, sociale en gezondheidseffecten van de COVID-19-pandemie te mitigeren. De partijen onderzochten ook samenwerkingsvormen om het economisch herstel in Jemen te versnellen in het licht van de huidige uitdagingen in ontwikkelingswerk.

Beide partijen benadrukten het belang van de opstelling van een transformatieplan om samen te werken met de Jemenitische overheid en om voorzichtig om te schakelen van hulpverlening naar ontwikkeling, nu de COVID-19-pandemie sociale veranderingen heeft gebracht wat sterkere technologieën voor het uitvoeren van ontwikkelingswerk noodzakelijk maakt.

Ambassadeur Al Jaber verklaarde SDRPY's strategie in het uitvoeren van haar ontwikkelingsprojecten in samenwerking met de Jemenitische overheid, plaatselijke autoriteiten en maatschappelijke organisaties in overeenstemming met de behoeften van lokale gemeenschappen. Al Jaber legde ook uit dat SDRPY haar toekomstige ontwikkelingsprojecten wil uitbreiden door te werken met het Jemenitische Ministerie van Planning en Samenwerking om de capaciteiten van de Jemenitische overheid en plaatselijke autoriteiten op te bouwen door de implementatie van ontwikkelingsprojecten en het herstellen van basisvoorzieningen met een directe impact op het dagelijks leven.

Onder de aanwezigen waren SDRPY-ontwikkelingsspecialisten Dr. Adil Al-Qusadi, Randah Al-Hothali, Dr. Hala Al Saleh en Faisal Sasa, samen met UNDP-ontwikkelingsexperts Isaac Diwan, Bassam Ramadan en Maris Oliver.

SDRPY wil haar ontwikkelingsprojecten uitbreiden, banen creëren en bestaansmiddelen verbeteren om de effecten van de coronaviruspandemie op de economie van Jemen te boven te komen. SDRPY doet dit momenteel door middel van projecten in 7 vitale sectoren om Jemenitische levensstandaarden te verbeteren, door de lancering van 175 projecten in twee jaar: 18 gezondheids-, 45 onderwijs-, 30 water-, 26 overheids-, 23 transport-, 20 energie- en 13 landbouw- en visserijprojecten.

SOURCE Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen