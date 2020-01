Saoedische Steun Verhoogt Activiteit in Haven Van Aden

Informatiedirecteur Abdullah Al-Sharafi van de Jemenitische Havenautoriteit bevestigde een toename van 14% aan uitgeladen vracht in volume in 2018, naast een stijging van 17% in het aantal overgeslagen containers. Volgens Al-Sharafi heeft de haven gedurende het afgelopen jaar meer dan vijf miljoen ton vracht overgeslagen in de containerterminal. De haven van Aden heeft tevens een stijging van 14% bereikt in het afhandelen van droge lading, waarmee een totaal werd bereikt van 637.042,5 ton.

Het Koninkrijk Saoedi-Arabië heeft de haven voorzien van twee hijskranen, elk met een capaciteit van 60 ton, als onderdeel van de steun die is geboden aan Jemen onder het Saoedisch Ontwikkelings- en Wederopbouwprogramma voor Jemen (Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen, SDRPY). De steun wordt geboden aan havens in een aantal verschillende provincies van Jemen. Saoedi-Arabië heeft verder een hijskraan geschonken met een capaciteit van 60 ton elk aan de havens van Mocha en Mukalla, alsmede een hijskraan voor 30-tonladingen aan de havens van Nishtun en Socotra.

Het belang van de Saoedische steun is gelegen in het vermogen om hiermee de capaciteit en efficiëntie van de Jemenitische havens in het algemeen te verhogen, waardoor stromen van humanitaire hulp, medisch materiaal en commerciële scheepsladingen het land in kunnen komen.

De haven van Aden heeft in 2016 activiteiten hervat na een stilstand van bijna 5 maanden. Gelegen in de Golf van Aden aan de zuidkust van Jemen is dit één van de grootste natuurlijke havens ter wereld. In 1950 was Aden de op één na drukste haven ter wereld na New York qua aantal schepen dat de haven binnenvoer.

