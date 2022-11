SAP lança SAP Build para empoderar usuários de negócios na construção de suas próprias aplicações low-code

Empresa também fechou parceria com a Coursera para capacitar uma nova geração de desenvolvedores

SÃO PAULO, 15 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A SAP anunciou hoje durante a conferência SAP TechEd, em Las Vegas (EUA), uma nova e poderosa oferta para catalisar a transformação dos negócios, empoderando usuários corporativos e suas experiências. Fazendo uso da profundidade e da amplitude de recursos da SAP Business Technology Platform, o SAP Build é uma oferta lowcode que coloca a tecnologia empresarial da SAP nas mãos dos usuários, dando a eles acesso direto, de ponta a ponta, aos processos, dados e contexto de que precisam para tomar decisões mais inteligentes e impulsionar a inovação rapidamente.

A solução capacita usuários SAP com experiência técnica muito pequena a criar e incrementar aplicações corporativas, automatizar processos e desenhar sites de negócios com a simplicidade de arrastar e soltar.

"O SAP Build reúne as aplicações de negócios mais poderosas do mundo com uma plataforma projetada para aproveitar a experiência dos usuários corporativos", afirma Juergen Mueller, vicepresidente de Tecnologia da SAP e membro do conselho executivo. "Em um cenário de negócios volátil, a SAP Build e o conjunto completo de inovações que estamos lançando hoje – desde nossa nova parceria com a Coursera até os aprimoramentos em nosso portfólio – garantem aos clientes a capacidade de manter seus negócios relevantes no futuro e extrair o máximo valor dos investimentos em tecnologia."

Com SAP Build, os usuários de negócios têm todo o poder da SAP Business Technology Platform e dados de aplicativos de negócios da SAP na ponta dos dedos. Os usuários podem integrar sistemas facilmente; monitorar, analisar e automatizar processos de forma inteligente; e crie aplicativos para a última milha de inovação – tudo sem mover seus dados para um sistema externo. Com o SAP Signavio integrado nativamente, os usuários SAP Build também obtêm visibilidade de todos os processos, para que saibam onde agir para gerar o maior impacto enquanto inovam e automatizam.

Mais de 275 mil referências de processo de 4 mil clientes, bem como 1.300 fluxos de trabalho e automações específicos permitem que os usuários acessem todo o espectro de experiência empresarial da tecnologia SAP. O SAP Build também funciona com sistemas não-SAP. E o novo programa SAP Builders ajuda os usuários a crescer rapidamente e se conectar com seus colegas por meio de sessões interativas e fóruns para compartilhar melhores práticas.

"A inovação é a chave para o desenvolvimento de novas ferramentas e soluções que vão ajudar as empresas a serem mais eficientes e rentáveis. O SAP Build será uma excelente oportunidade para as empresas crescerem de uma maneira fácil e inteligente", afirma Matheus Souza, Head de Inovação da SAP América Latina e Caribe.

"Dado que a demanda por soluções digitais contemporâneas é maior que a capacidade dos desenvolvedores profissionais de fornecê-las, a IDC prevê que profissionais de negócios se envolverão cada vez mais em iniciativas para criar soluções digitais e resolver problemas de negócios prementes", explica Arnal Dayaratna, vice-presidente de Pesquisa em Desenvolvimento de Software da IDC. "A IDC espera que mais de 100 milhões de profissionais de negócios em todo o mundo se envolvam na produção de soluções digitais nos próximos 10 anos, à medida que a importância da digitalização continuar aumentando. As plataformas de desenvolvimento low-code da SAP Build capacitam os desenvolvedores de negócios para que possam aproveitar a união entre sua expertise de domínio e suas habilidades tecnológicas e assim construir e refazer rapidamente soluções digitais em escala."

Parceria vai capacitar desenvolvedores

Por entender que toda empresa vai se tornar uma companhia de tecnologia, a SAP também reconhece o crescente valor atribuído a habilidades e insights que apenas desenvolvedores profissionais podem oferecer. Por isso, está comprometida em capacitar 2 milhões de desenvolvedores em todo o mundo até 2025 triplicando as oportunidades gratuitas de treinamento no site SAP Learning por meio de uma parceria com a plataforma líder global Coursera. O objetivo é ajudar as pessoas a ter uma carreira no ecossistema SAP e empoderar públicos não alcançados anteriormente a trabalhar com tecnologia.

Esses anúncios foram feitos em meio a uma série de inovações apresentadas no TechEd para ajudar os clientes e parceiros da SAP a continuar impulsionando as transformações de que precisam para se manterem bem-sucedidos. Desde um novo ponto de entrada nativo da web para aplicações de negócios que aumentam a produtividade na nuvem e estão prontas para uso até inovações em aplicativos inteligentes, cadeia de suprimentos digital e soluções de sustentabilidade, entre outros, todos divulgados no SAP TechEd 2022, que buscou destravar o poder dos negócios. Leia mais aqui .

