SAR Príncipe Mohammed bin Salman anuncia Sindalah, o primeiro desenvolvimento insular da NEOM

NEOM, Reino da Arábia Saudita, 5 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Sua Alteza Real Mohammed bin Salman, Príncipe Herdeiro, Primeiro Ministro e Presidente do Conselho de Administração da Empresa NEOM, anunciou o desenvolvimento do Sindalah, o primeiro destino insular de luxo na NEOM e um dos mais importantes projetos de apoio à estratégia nacional de turismo da Arábia Saudita.

Sindalah, the first luxury island development in NEOM, northwest Saudi Arabia (copyright: NEOM Company)

Principal porta de entrada para o Mar Vermelho, oferendo experiências náuticas personalizadas, espera-se que o Sindalah comece a receber hóspedes para desfrutar das suas requintadas instalações e ofertas exclusivas a partir do início de 2024. Prevê-se que o desenvolvimento criará 3.500 empregos para o sector do turismo e dos serviços de hotelaria e lazer.

Estendendo-se por uma área de aproximadamente 840.000 metros quadrados, o Sindalah, faz parte de um grupo de ilhas que serão desenvolvidas no NEOM, cada uma de acordo com a sua visão e desenho únicos.

Sua Alteza Real disse: "Este é outro momento significativo para a NEOM e um passo importante para o Reino, na concretização das suas ambições turísticas no âmbito da Visão 2030. Sindalah será o primeiro destino insular de luxo da NEOM, proporcionando uma porta de entrada cénica para o Mar Vermelho que se tornará o local turístico mais atrativo e requintado da região. Será um destino onde os viajantes poderão experimentar a verdadeira beleza da NEOM e da Arábia Saudita, acima e abaixo da água, convertendo o Sindalah no futuro das viagens de luxo."

Para além da crescente oferta turística da NEOM, o Sindalah irá remodelar o calendário internacional de iates de luxo, oferecendo uma nova época para visitantes e convidados desfrutarem. Contará com uma prestigiada marina de 86 berços, um destino ideal para acomodar embarcações de luxo, enquanto as bóias marítimas abrigarão superiates. Proporcionando experiências náuticas únicas, o Sindalah oferecerá 413 quartos de hotel ultra-premium, para além de 333 apartamentos com serviços de ponta. Um luxuoso clube de praia, um glamoroso clube de iates, e 38 ofertas culinárias únicas proporcionarão uma experiência incomparável no Mar Vermelho.

Com a sua incrível variedade de comodidades, instalações marítimas de última geração, localização estratégica, e paisagens naturais excecionais, espera-se que Sindalah se estabeleça como uma das ilhas mais atrativas do Mar Vermelho.

Com base na sua capacidade de conceber novas oportunidades de turismo a partir do zero, NEOM está a trabalhar com marcas de lazer e hotéis de classe mundiais para fazer do Sindalah um destino exclusivo e glamoroso no Mar Vermelho para a comunidade de iates do mundo. NEOM está a desenvolver a ilha para ser um destino premium rodeado por um ambiente marinho deslumbrante e diversificado que tem uma das mais belas reservas mundiais de coral.

Espera-se também que Sindalah se torne um destino popular de golfe, oferecendo aos entusiastas a oportunidade de experimentar um campo de 6,474 jardas (5,920 metros), de classe mundial, par 70. Com os seus 18 tees, o campo de golfe de Sindalah irá proporcionar duas experiências únicas de nove buracos.

O anúncio do Sindalah afirma o ritmo acelerado no desenvolvimento da NEOM para alcançar a ambiciosa visão de Sua Alteza Real o Príncipe Herdeiro, com o desenvolvimento dos seus projetos emblemáticos, tais como THE LINE, os seus desenhos recentemente revelados por Sua Alteza Real o Príncipe Herdeiro; TROJENA, o seu destino global de turismo de montanha que será o primeiro retiro de esqui ao ar livre do Golfo Arábico; e OXAGON, a sua reimaginada cidade de produção e inovação. Todos os projetos NEOM estão alinhados para redefinir a forma como a humanidade vive e trabalha em harmonia com a natureza.

Sobre NEOM

NEOM é um acelerador do progresso humano e uma visão de como poderá ser um Novo Futuro. É uma região do noroeste da Arábia Saudita no Mar Vermelho que está a ser construída de raiz como um laboratório vivo - um lugar onde o empreendedorismo traçará o curso para este Novo Futuro. Será um destino e um lar para pessoas que sonham em grande e querem fazer parte da construção de um novo modelo de habitabilidade excecional, criando negócios prósperos e reinventando a conservação ambiental.

NEOM incluirá cidades hiperconectadas, cidades cognitivas, portos e zonas empresariais, centros de investigação, locais desportivos e de entretenimento e destinos turísticos. Como centro de inovação, empresários, líderes empresariais e empresas virão para investigar, incubar e comercializar novas tecnologias e empresas de forma inovadora. Os residentes da NEOM incorporarão uma ética internacional e abraçarão uma cultura de exploração, assunção de riscos e diversidade.

Para mais informações, envie um email para [email protected] ou visite www.neom.com e www.neom.com/en-us/newsroom.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1957913/NEOM_SINDALAH.jpg

FONTE NEOM

SOURCE NEOM