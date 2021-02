Sasol a obtenu de bons résultats pour le semestre qui s'est clos le 31 décembre 2020

1. Le BAIIA ajusté est calculé en ajustant le BAII pour tenir compte des amortissements, des paiements basés sur les actions, des éléments de réévaluation, de l'évolution des provisions environnementales en raison des variations de taux d'actualisation, tous les gains et pertes de conversion latents et tous les gains et pertes latents sur nos activités de dérivés et de couverture.

Les périodes comparatives ont été redressées pour inclure tous les gains et pertes de conversion latents et tous les gains et pertes latents sur les activités de dérivés et de couverture. Nous pensons que le BAIIA ajusté est une mesure utile de la performance des flux de trésorerie sous-jacents du Groupe. Toutefois, il ne s'agit pas d'un terme défini en vertu des IFRS et peut ne pas être comparable aux mesures portant un titre similaire déclarées par d'autres sociétés. (Le BAIIA ajusté constitue de l'information financière pro forma en ce qui a trait aux exigences relatives aux inscriptions limitées de JSE et doit être lu de concert avec la base de préparation et l'information financière pro forma figurant dans l'ensemble complet des résultats financiers intermédiaires examinés).

2. Le bénéfice principal par action (HEPS principal) est calculé en ajustant le bénéfice ordinaire par action avec des éléments non récurrents tels que l'effet de conversion du taux de change de clôture, tous les dérivés réalisés et non réalisés et les gains/pertes de couverture, la mise en œuvre de l'opération B-BBEE (relative à l'émancipation économique des Noirs) de Khanyisa et les pertes imputables au LCCP en phase de montée en puissance.

La période comparative a été redressée pour inclure tous les gains et pertes de conversion latents et tous les gains et pertes réalisés et latents sur les activités de dérivés et de couverture.

L'HEPS principal constitue de l'information financière pro forma en ce qui a trait aux exigences relatives aux inscriptions limitées de JSE et doit être lu de concert avec la base de préparation et l'information financière pro forma figurant dans l'ensemble complet des résultats financiers intermédiaires examinés.