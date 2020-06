Sasol anuncia operações contínuas bem-sucedidas das instalações número cinco e seis do Projeto Lake Charles Chemicals

HOUSTON, 24 de junho de 2020 /PRNewswire/ -- A Sasol anunciou hoje que a unidade de álcool Guerbet em nosso Projeto Lake Charles Chemicals (LCCP) alcançou operações contínuas bem-sucedidas em 19 de junho de 2020. Isso ocorre três dias após a obtenção de operações contínuas na unidade de álcool Ziegler, elevando a capacidade de funcionamento das unidades de produtos químicos especiais do LCCP para 100% e a capacidade total nominal de funcionamento do LCCP para 86%.

"As operações contínuas dessas instalações do LCCP fazem avançar o megaprojeto de sete unidades da Sasol na Costa do Golfo dos EUA até a conclusão", disse o presidente e CEO da Sasol, Fleetwood Grobler. "A capacidade adicional fortalece a posição de liderança da Sasol nos mercados de álcool e alumina especiais, que é essencial para a estratégia de crescimento de produtos químicos da empresa".

"Nosso investimento em Lake Charles - incluindo a capacidade adicional de etoxilação que começou a operar em janeiro de 2020 - combinado com a entrada em operação de nossa nova unidade de etoxilação em Nanjing, China em 2019, fortalece nossa base de ativos existente", disse Brad Griffith, vice-presidente executivo de negócios de produtos químicos da Sasol.

"Com essa presença global em expansão, continuamos a alinhar nossos negócios com poderosas megatendências globais para identificar oportunidades de crescimento de alto valor que podemos apoiar com nossos produtos químicos únicos. Essas megatendências sustentam nossa estratégia de fornecer soluções para uma classe média crescente e urbanizada, focada em saúde, higiene e sustentabilidade. Através da inovação colaborativa com nossos clientes, estamos comprometidos com o desenvolvimento de soluções sustentáveis que fazem parte do desenvolvimento da economia circular", afirmou Griffith.

Os álcoois Ziegler e Guerbet expandem a posição da Sasol permitindo que tenha o mais amplo portfólio de álcoois integrados e surfactantes do mundo. A Sasol é uma líder reconhecida em produtos químicos para mercados de cuidados essenciais, como lavanderia, atendimento domiciliar, cuidados pessoais e higiene.

A Sasol também está bem posicionada para oferecer produtos químicos especiais com base no desempenho e soluções personalizadas para clientes em uma ampla gama de aplicações industriais, incluindo agroquímicos, abrasivos, metalurgia e lubrificação, petróleo e gás, automóveis, tintas e revestimentos.

A unidade LCCP Ziegler é uma extensão da fábrica existente de Ziegler em Lake Charles e é a maior do seu tipo no mundo, acrescentando capacidade nominal de 173.000 toneladas por ano (173 ktpa) de álcool e 32.000 toneladas (32 ktpa) de alumina. Essa adição fortalece as significativas economias de escala da Sasol, alavancando a profunda experiência técnica e operacional da empresa.

A unidade Ziegler complementa a produção global de álcoois e aluminas da Sasol, aumentando a capacidade existente da Ziegler em Lake Charles e Brunsbuettel, na Alemanha. A unidade é a mais complexa tecnicamente das unidades do LCCP e baseia-se na tecnologia proprietária da Sasol. Beneficiada pela mais moderna tecnologia e anos de experiência com esse processo único, a unidade Ziegler iniciou sua operação sem problemas, sob a orientação do mercado, através dos excelentes esforços de nossas equipes de projeto e operações.

A capacidade adicional de alumina da unidade Ziegler permitirá que a Sasol abasteça a crescente demanda do mercado por produtos de alumina de alta pureza feitos sob medida, usados em uma variedade de aplicações de mercado, como catalisadores, filmes, cerâmicas e abrasivos. A expansão apoiará as aspirações de crescimento de clientes que precisam dos produtos exclusivos de alumina à base de alcóxido da Sasol.

A nova unidade Guerbet da Sasol na costa do Golfo dos EUA é o segundo local de produção de álcool Guerbet da empresa; o outro também está localizado em Brunsbuettel. A unidade em Lake Charles é a maior fábrica de álcool Guerbet no mundo e tem uma capacidade nominal de 30.000 toneladas por ano (30 ktpa).

A unidade Guerbet é uma expansão que duplica a tecnologia proprietária da Sasol usada em Brunsbuettel. As equipes de projeto e operações de Lake Charles e Brunsbuettel trabalharam muito bem para colocar a unidade Guerbet em operação sem problemas. O posicionamento dos locais de produção de álcool Guerbet da Sasol na Europa e na América do Norte é incomparável e oferece aos nossos clientes acesso ampliado a uma cadeia de fornecedores global mais eficiente e sustentável.

A última unidade restante a entrar em funcionamento no LCCP será a planta de polietileno de baixa densidade (LDPE). Ela está no caminho certo para chegar a operações contínuas bem-sucedidas até o final de setembro de 2020, conforme orientação anterior. No final de maio de 2020, as despesas de capital do LCCP estavam acompanhando as orientações previamente comunicadas de US$ 12,8 bilhões.

Até a presente data, o LCCP gerou mais de 800 empregos industriais de qualidade em tempo integral, com até 6.500 pessoas no local durante a construção, quase US$ 4 bilhões gastos em construção para empresas da Louisiana e quase US$ 200 milhões pagos em impostos locais e estaduais.

Sobre a Sasol:

A Sasol é uma empresa global integrada de produtos químicos e energia. Através de nosso pessoal talentoso, criamos, com segurança e sustentabilidade, valor superior para nossos clientes, acionistas e outras partes interessadas. Integramos tecnologias sofisticadas em instalações operacionais de escala mundial para produzir e comercializar commodities e produtos químicos especializados, combustíveis gasosos e líquidos, e eletricidade de baixo carbono.

Emitido por:

Na África do Sul:



Alex Anderson, gerente sênior: Comunicação Externa do Grupo

Telefone direto: +27 (0) 10-344-6509; Celular: +27 (0) 71-600-9605;

[email protected]

Nos E.U.A:

Kim Cusimano, Assuntos Corporativos de Operações da América do Norte

Telefone direto: +1 (225) 776-0758

[email protected]

FONTE Sasol Limited

SOURCE Sasol Limited