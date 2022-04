Sasol ecoFT e Uniper da Suécia firmam parceria para produzir combustível de aviação sustentável por meio da SkyFuelH2

JOANESBURGO, 28 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- A Sasol ecoFT assinou uma carta de intenção com o município de Sollefteå em colaboração com a empresa de energia da Suécia Uniper, para investigar a possibilidade de estabelecer uma unidade de produção em escala industrial de combustível de aviação sustentável. Uma vez construída, essa fábrica altamente inovadora contribuirá para a descarbonização do setor da aviação.

Sendo realizada sob a joint venture SkyFuelH2, a ambição é produzir combustível de aviação sustentável com base em hidrogênio verde e carbono de biomassa utilizando o processo Fischer-Tropsch. O processo baseia-se na tecnologia Fischer-Tropsch de classe mundial de propriedade da Sasol.

Långsele, em Sollefteå, é a escolha natural da SkyFuelH2, em boa parte graças às ambiciosas metas de crescimento do município e a seu fornecimento de eletricidade renovável, carbono de biomassa e terrenos adequadas.

"Estamos entusiasmados em alavancar nossa tecnologia comprovada Fischer-Tropsch e nossos 70 anos de experiência na execução de operações complexas e integradas para produzir e comercializar combustíveis e produtos químicos. Ao aplicar fontes de hidrogênio verde e carbono sustentável como matéria-prima em nosso processo exclusivo Power-to-Liquids (PtL), agora podemos produzir combustíveis sustentáveis, contribuindo assim para um planeta próspero, para nossa sociedade e empresas", disse Fleetwood Grobler, presidente e CEO da Sasol Limited.

O ministro sueco de negócios, indústria e inovação, Karl-Petter Thorwaldsson, disse que a SkyFuelH2 é crucial para a evolução do setor de aviação.

"A joint venture é um ótimo exemplo de como as novas tecnologias podem viabilizar a transição verde no norte da Suécia."

Após a carta de intenção, o trabalho agora continua sendo avaliar ainda mais a viabilidade de estabelecer a SkyFuelH2 em Långsele, em Sollefteå.

