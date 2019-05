Sasol Limited:actualización del Lake Charles Chemical Project

JOHANNESBURGO, 22 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- Sasol ha actualizado hoy su guía para LCCP después de un proceso de revisión para evaluar los costes y el programa del proyecto.

El programa de LCCP sigue en marcha con la unidad de etilenglicol/óxido de etileno para lograr una operación beneficiosa en días. La única revisión de la programación es la unidad de Guerbet que ahora estará en corriente en febrero de 2020. A finales de marzo de 2019, la finalización del proyecto fue del 96% con la finalización de la construcción en un 89%.

Sasol sigue confiando en que la perspectiva de EBITDA a largo plazo para el LCCP sigue siendo robusta.

El coste total de capital previsto para el proyecto ha aumentado a 12.600 – 12.900 millones de dólares, incluyendo una contingencia de 300 millones de dólares. Se entienden los factores impulsores de los cambios en los costes de capital y se adoptan una serie de medidas atenuantes para garantizar la entrega dentro de los parámetros revisados.

La hoja de balance de Sasol es lo suficientemente robusta y las acciones de gestión se centran en desapalancamiento de la hoja de balance, simplificando la cartera de activos y ejecutando nuestra estrategia basada en el valor.

HISTORIAL

En la declaración comercial de la compañía, publicada por el Servicio de Noticias de la Bolsa de Valores el 8 de febrero de 2019, se proporcionó una guía actualizada para los costes de programación y capital del LCCP, que se calcularon en el rango de 11.600 – 11.800 millones de dólares. Después de este anuncio se realizaron una serie de cambios en la gestión del LCCP, con las cuentas del proyecto inmediatamente reasignadas al vicepresidente ejecutivo de productos químicos, Fleetwood Grobler y el fortalecimiento de nuestra organización de controles de proyectos.

Este equipo se preocupó por la precisión de la previsión de costes del proyecto y, como consecuencia, nuestro anuncio del tercer trimestre de métricas de rendimiento empresarial en abril de 2019 indicó que el coste del LCCP era el seguimiento del extremo superior de la gama. La gerencia también inició una revisión completa de los costes y el programa hasta la finalización del proyecto con aportaciones de asesores técnicos y financieros independientes.

Esta revisión identificó importantes preocupaciones adicionales relacionadas con el proceso de previsión del LCCP y un aumento marcado en el coste total previsto. La revisión también confirmó que el gasto real del proyecto a 31 de diciembre de 2018 por valor de 10.900 millones de dólares era exacto y completo. Se identificaron deficiencias en los controles integrados del proyecto y se están remediando.

La Junta también ha encargado una revisión para ser llevada a cabo por expertos externos independientes. Esta revisión cubrirá las circunstancias que pueden haber retrasado la pronta identificación y notificación de los asuntos antes mencionados. Tras la conclusión de la revisión, la Junta tomará las medidas apropiadas para abordar los resultados.

ACTUALIZACIÓN DE PARÁMETROS CLAVE DEL PROYECTO

La primera unidad derivada, polietileno lineal de baja densidad (LLDPE), logró una operación beneficiosa el 13 de febrero de 2019 y la planta continúa en ascenso en consonancia con las expectativas. Hemos logrado el funcionamiento beneficioso de la unidad de etilenglicol (EG), con el funcionamiento beneficioso de la unidad de óxido de etileno (OE) esperada en los próximos días. Todavía se espera que el cracker de etano logre una operación beneficiosa en julio de 2019. El resto de la programación del LCCP para la operación beneficiosa es como se indicó anteriormente en febrero de 2019, aparte de la operación beneficiosa de la última planta derivada (unidad Guerbet), que se espera que sea un mes después de febrero de 2020. A finales de marzo de 2019, la finalización total del proyecto fue del 96%, con la finalización de la construcción en el 89% y el gasto de capital en el proyecto ascendió a 11.400 millones de dólares.

Después de la revisión mencionada anteriormente, el cálculo del coste para el LCCP se ha revisado a un rango de 12.600-12.900 millones de dólares que incluye una contingencia de 300 millones de dólares. Los principales factores que afectaron el cálculo del coste revisado para completar el LCCP son los ajustes a la previsión de coste de febrero de 2019 de aproximadamente 530 millones de dólares y eventos adicionales y el trabajo restante que impacta en la previsión de costes de febrero de 2019– aproximadamente 470 millones de dólares. También se ha incluido una contingencia de 300 millones de dólares.

ACCIONES REALIZADAS HASTA LA FECHA

Este aumento en los costes de capital previstos del LCCP es extremadamente decepcionante. La Dirección Ejecutiva ha implementado varios cambios desde febrero de 2019 para fortalecer aún más la supervisión, el liderazgo para el proyecto y la frecuencia de los informes. Las acciones incluyen la segregación de obligaciones entre los controles del proyecto y las funciones financieras y la asignación de un Vicepresidente Senior para tener la responsabilidad de los controles del proyecto LCCP. También se están realizando iniciativas para mejorar la toma de decisiones, la transparencia y la documentación dentro del equipo de gestión de proyectos. El nuevo liderazgo del proyecto ha sido instrumental en la identificación y solución de estos temas.

Las revisiones e investigaciones iniciadas por la gerencia hasta la fecha indican que las debilidades de control subyacentes están limitadas a LCCP.

IMPACTO FINANCIERO

El aumento del coste del LCCP no altera la estrategia de asignación de capital de Sasol. El plan sigue siendo reducir la dedicación del balance hacia el 30% seguido de un aumento en la tasa de pago de dividendos al 40% y sigue en camino para ocurrir entre los años financieros 2020 a 2023. Durante este período, la contribución anticipada del LCCP se ha visto afectada negativamente por un cambio en las perspectivas de precios a corto y medio plazo. Los costes de operación para el LCCP, aunque proyectados para ser levemente elevados durante el arranque, están todavía en línea con la orientación anterior. Como resultado, las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) para el ejercicio financiero 2022 de 1.300 millones de dólares se han revisado a aproximadamente mil millones de dólares. La perspectiva de precios de mercado a largo plazo todavía está en apoyo de una tasa de ejecución a largo plazo de contribución EBITDA del LCCP de 1.300 millones de dólares. Las perspectivas de mercado a corto plazo para el etano y los precios de los productos siguen siendo volátiles y las estimaciones se actualizarán periódicamente.

Como se comunicó anteriormente al mercado, la gerencia ha completado sustancialmente el programa detallado de revisión de activos. Este proceso forma parte fundamental de la estrategia de optimización de carteras y ahora ha progresado hasta la etapa en la que se puede acelerar la eliminación de activos no principales de mayor tamaño. La Compañía tendrá como objetivo la eliminación de activos que tengan un valor neto acumulado superior a 2.000 millones de dólares. El valor de salvaguardia se prioriza a través de este proceso, y las métricas financieras divulgadas anteriormente no dependen de ninguna de las ventas de activos. Por consiguiente, las disposiciones pertinentes apoyarán aún más el desapalancamiento de la hoja de balance, así como la simplificación de la cartera de inversión y el mayor enfoque en la ejecución de nuestra estrategia basada en el valor.

Responsabilidad – Declaraciones prospectivas

Sasol puede, en este documento, hacer ciertas declaraciones que no sean hechos históricos y se relacionen con análisis y otra información que se base en pronósticos de resultados futuros y estimaciones de importes aún no determinables. Estas afirmaciones también pueden relacionarse con nuestras perspectivas de futuro, desarrollos y estrategias comerciales. Ejemplos de tales declaraciones prospectivas incluyen, pero no se limitan a, estimaciones de costes y el tiempo esperado de operación beneficiosa de LCCP, objetivos u orientación con respecto a nuestra relación de dedicación y la relación de pago de dividendos, relación deuda neta-EBITDA, EBITDA y tasa interna de rentabilidad para el LCCP, así como declaraciones sobre nuestra futura liquidez, calificaciones crediticias y estrategia de eliminación de activos no esenciales. Palabras como "creer", "anticipar ", "esperar ", "intención ", "buscar ", "podrá ", "planificar ", "podría ", "puede ", "actividad ", "objetivo ", "pronóstico " y "proyecto " y expresiones similares están destinadas a identificar tales declaraciones prospectivas, pero no son el medio exclusivo de identificar tales afirmaciones. Por su naturaleza, las declaraciones prospectivas implican unos riesgos e incertidumbres inherentes, tanto generales como específicas, y hay riesgos de que las predicciones, proyecciones y otras declaraciones prospectivas no lograrán. Si uno o más de los riesgos se materializa, o las suposiciones resultan ser incorrectas, nuestros resultados reales podrían diferir materialmente de los anticipados. Debe comprender que hay una serie de factores importantes que podrían causar que los resultados reales varíen materialmente de los planes, objetivos, expectativas, estimaciones e intenciones expresadas en dichas declaraciones prospectivas. Estos factores son tratados con más profundidad en nuestro informe más reciente en Formulario 20-F presentado el 28 de agosto de 2018 y en otros documentos de la United States Securities and Exchange Commission. La lista de factores aquí tratados nos es exhaustiva; al confiar en declaraciones prospectivas para realizar decisiones de inversión, debe considerar esos factores y otras incertidumbres y eventos. Las declaraciones prospectivas se aplican solamente en la fecha de este comunicado y no hay obligación de actualizarlas o revisarlas, ya sea como resultado de información nueva, eventos futuros o de cualquier otro modo.

Acerca de Sasol:

Sasol es una empresa global integrada de productos químicos y energía. A través de nuestra gente talentosa, creamos de manera segura y sostenible un valor superior para nuestros clientes, accionistas y otras partes interesadas. Integramos tecnologías sofisticadas en instalaciones operativas a escala mundial para producir y comercializar productos químicos especializados, combustibles gaseosos y líquidos, y electricidad con menos emisiones de carbono.

SOURCE Sasol Limited