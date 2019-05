Sasol Limited: actualización sobre el Proyecto Químico del Lago Charles

JOHANNESBURGO, 22 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- Sasol ha actualizado hoy su guía para el Proyecto Químico del Lago Charles (LCCP por sus siglas en inglés) siguiendo un proceso de revisión para evaluar los costos y el cronograma del proyecto.

LCCP avanza como está programado, y la Unidad de Glicol de Etileno/Óxido de Etileno debe entrar en operación beneficiosa en unos días. La única modificación al cronograma es la Unidad Guerbet, que entrará en operación en febrero de 2020. A fines de marzo de 2019, el proyecto estaba terminado en el 96% y la construcción en el 89%.

Sasol mantiene su confianza en que la perspectiva de las utilidades antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) a largo plazo para el LCCP se mantiene robusta.

El costo de capital total pronosticado para el proyecto ha aumentado a una cifra entre US$12.600 millones y 12.900 millones, incluyendo una contingencia de US$300 millones. Se entienden los factores de los cambios en los costos de capital y se está tomando una serie de acciones de alivio para garantizar la entrega según los parámetros modificados.

El balance general de Sasol es suficientemente robusto y las acciones de la gerencia se enfocan en eliminar las deudas y las obligaciones en el balance general, simplificando la cartera de activos y ejecutando nuestra estrategia basada en el valor.

ANTECEDENTES

En el estado de cuenta de transacciones de la empresa, divulgado por el Servicio de Noticias de la Bolsa de Valores el 8 de febrero de 2019, se ofreció la guía actualizada para el cronograma y los costos de capital del LCCP, que se estimaron en el rango de US$11.600 a US$11.800 millones. Después de este anuncio, se hicieron varios cambios en la gerencia del LCCP, y la responsabilidad del proyecto se reasignó inmediatamente al vicepresidente ejecutivo de Productos Químicos, Fleetwood Grobler, así como el fortalecimiento de nuestra organización de control de proyecto.

Este equipo se ocupó de la exactitud del pronóstico de los costos del proyecto y, en consecuencia, nuestro anuncio de las Métricas de Rendimiento del Negocio en el tercer trimestre en abril de 2019 indicó que el costo del LCCP seguía el extremo superior del rango. La gerencia también inició una revisión completa de los costos y del cronograma hasta la culminación del proyecto, con indicaciones de asesores técnicos y financieros independientes.

Esta revisión identificó preocupaciones adicionales importantes relacionadas con el proceso de pronóstico del LCCP y un notable aumento del costo total proyectado. La revisión también confirmó que el gasto real del proyecto de US$10.900 millones al 31 de diciembre de 2018 fue preciso y completo. Se identificaron las deficiencias en los controles integrados del proyecto y se están resolviendo.

La Junta también ha encargado una revisión que estará a cargo de expertos externos independientes. Esta revisión abarcará las circunstancias que puedan haber retrasado la rápida identificación e información de los asuntos arriba mencionados. Al término de la revisión, la Junta tomará las medidas apropiadas según los resultados.

ACTUALIZACIÓN DE PARÁMETROS CLAVE DEL PROYECTO

La primera unidad de derivados, Polietileno Lineal de Baja Densidad (LLDPE), logró la operación beneficiosa el 13 de febrero de 2019 y la planta sigue creciendo en línea con las expectativas. Hemos alcanzado la operación beneficiosa de la unidad de Glicol de Etileno (GE), y en los próximos días se espera la operación beneficiosa de la unidad de Óxido de Etileno (OE). Aún se espera que el cracker de etano alcance la operación beneficiosa en julio de 2019. El resto del cronograma del LCCP para la operación beneficiosa está aparte, como se indicó anteriormente en febrero de 2019, de la operación beneficiosa de la última planta de derivados (unidad Guerbet), que se espera que esté un mes tarde, en febrero de 2020. Al finalizar marzo de 2019, el proyecto general estaba terminado en el 96%, la culminación de la construcción estaba en el 89%, y los gastos de capital del proyecto sumaban US$11.400 millones.

Tras la revisión señalada anteriormente, se ha modificado el costo estimado del LCCP a un rango entre US$12.600 y US$12.900 millones, que abarca una contingencia de US$300 millones. Los factores principales que impactaron el costo modificado para completar el LCCP son ajustes al pronóstico del costo de febrero de 2019 de US$530 millones aproximadamente y eventos adicionales y el trabajo restante impactando el pronóstico del costo de febrero de 2019, US$470 millones aproximadamente. También se ha incluido una contingencia de US$300 millones.

ACCIONES TOMADAS HASTA LA FECHA

Este incremento en los costos de capital del LCCP previstos es sumamente decepcionante. La dirección ejecutiva ha implementado varios cambios desde febrero de 2019 para fortalecer aún más la supervisión, el liderazgo del proyecto y la frecuencia de las informaciones. Entre las medidas tomadas están la segregación de tareas entre controles del proyecto y funciones financieras, y la asignación de un vicepresidente senior con responsabilidad sobre los controles del proyecto LCCP. También están en marcha iniciativas para mejorar la toma de decisiones, la transparencia y la documentación en el equipo administrativo del proyecto. El nuevo liderazgo del proyecto ha sido fundamental para identificar y remediar estos problemas.

Las revisiones e investigaciones iniciadas por la gerencia hasta la fecha indican que las deficiencias fundamentales en el control están limitadas al LCCP.

IMPACTO FINANCIERO

El incremento en el costo del LCCP no altera la estrategia de asignación de capital de Sasol. El plan sigue consistiendo en reducir el balance general hacia el 30%, seguido por un aumento en la relación de pago de dividendos del 40%, y se mantiene en vías de ocurrir entre los años financieros 2020 a 2023. En este período la contribución prevista del LCCP ha sido impactada negativamente por un cambio en la perspectiva de precios a corto y mediano plazo. Los costos operativos del LCCP, aunque se proyecta que se eleven ligeramente durante el inicio, por lo demás se mantienen en línea con la guía anterior. En consecuencia, las utilidades antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) por el año financiero 2022 de US$1.300 millones se ha modificado a US$1.000 millones aproximadamente. La perspectiva de los precios de mercado a largo plazo sigue apoyando una contribución del EBITDA con tasa de proyección del LCCP a largo plazo de US$1.300 millones. La perspectiva de mercado a corto plazo para el etano y los precios de los productos se mantiene volátil y los estimados se actualizarán periódicamente.

Como se comunicó anteriormente al mercado, la gerencia ha concluido sustancialmente el programa detallado de revisión de activos. Este proceso constituye una parte clave de la estrategia de optimización de cartera, y ahora ha progresado a la fase en que la eliminación de activos mayores no esenciales se puede acelerar. La empresa apuntará a la eliminación de activos que tengan un valor agregado de activos netos por encima de US$2.000 millones. Se dará prioridad al valor de protección durante este proceso, y las métricas financieras divulgadas arriba no dependen de ninguna eliminación de activos. Por lo tanto, las eliminaciones relevantes apoyarán la liquidación de deudas del balance general, así como la simplificación de la cartera de inversiones y una mayor concentración en ejecutar nuestra estrategia basada en el valor.

FUENTE Sasol Limited

