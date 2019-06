Sasol logra operación beneficiosa de la segunda instalación de producción del Proyecto Químico de Lake Charles

LAKE CHARLES, Luisiana, 4 de junio de 2019 /PRNewswire/ -- Sasol anunció hoy la operación beneficiosa de su nueva instalación de producción de óxido de etileno (OE) en su Proyecto Químico de Lake Charles (LCCP). Como se anunció el 22 de mayo de 2019, Sasol alcanzó la operación beneficiosa de la planta de glicol de etileno (GE). La unidad combinada de óxido de etileno/glicol de etileno (OE/GE) es la segunda de las siete instalaciones de producción de LCCP en entrar en servicio.

"El LCCP sigue transformando a Norteamérica en una parte importante del negocio mundial de Sasol, al suministrar valor a todas las partes interesadas de Sasol", dijo Bernard Klingenberg, vicepresidente ejecutivo de Operaciones. "Nuestro equipo de empleados de Sasol, contratistas y socios de la industria sigue adelantando el LCCP con la puesta en marcha de nuestra segunda unidad de procesamiento".

Agregó: "Estamos trabajando con diligencia para entregar las restantes cinco unidades de fabricación del LCCP en 2019 y principios de 2020".

"La producción de óxido de etileno tiene un papel importante en nuestra estrategia de crecimiento de alcohol y surfactantes", dijo Fleetwood Grobler, vicepresidente ejecutivo del Negocio de Productos Químicos. "La puesta en marcha de esta unidad permite a Sasol estar integrada plenamente de etano a etileno a alcoholes a surfactantes en nuestro sitio de Lake Charles. También nos permite producir glicoles de etileno usando nuestra capacidad de fabricación de categoría mundial y utilizando el conocimiento y el alcance internacional de nuestro socio de mercadeo Helm AG. Juntos, estos productos crearán un valor considerable para nuestros clientes".

La unidad, que usa tecnología de Diseño Científico, tiene una capacidad nominal de 300.000 toneladas al año (300 ktpa) de óxido de etileno (OE). El OE se usa como materia prima para producir dos productos principales: surfactantes, que son el ingrediente activo de muchos limpiadores domésticos e industriales; y glicoles de etileno, que se usan para hacer fibra de poliéster para ropa, tapicería y alfombras, así como en anticongelante y líquido refrigerante para automotores.

La planta de OE/GE también suministrará óxido de etileno como materia prima para la unidad actual de etoxilatos (ETO) de 130 ktpa de Sasol en Lake Charles, así como la nueva planta de ETO de 100 ktpa del LCCP en construcción. La operación beneficiosa de esta unidad se espera para fines del año civil 2019.

FUENTE Sasol Limited

