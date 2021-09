Sasser Family Companies acquisisce il distributore di tank container intermodali con sede a Singapore: Falcon Lease

SCHAUMBURG, Ill. e LONDRA e SINGAPORE,

7 settembre 2021

/PRNewswire/-- Sasser Family Companies (Sasser) ha annunciato di aver concluso un accordo per l'acquisizione del distributore di tank container Falcon Lease Holdings Pte Ltd e del suo gruppo di società con sede a Singapore . Questa acquisizione amplia i servizi di leasing e gestione di risorse di trasporto di Sasser includendo il leasing globale di tank container e portando a sette il totale delle sue controllate operative.

"Sasser ha intenzionalmente perseguito una strategia di crescita che rafforza la nostra posizione di attore nel settore dei trasporti pur rimanendo fedele alla nostra identità", ha dichiarato Jeff Walsh, CEO di Sasser. "Dagli inizi su rotaia più di 90 anni fa, ci siamo sviluppati mettendo i nostri clienti al primo posto, lavorando con rispetto e integrità e influenzando positivamente le comunità in cui viviamo e lavoriamo. L'acquisizione di Falcon Lease, un'organizzazione che condivide la stessa filosofia commerciale e culturale, ci consente di servire una nuova base di clienti in Asia-Pacifico, Europa, Nord, Centro e Sud America, mettendo a disposizione la nostra esperienza nel noleggio di container oceanici all'ingrosso. Sono estremamente ottimista sulle opportunità che questa operazione ci riserverà e non vedo l'ora di portare la nostra customer esperience di altissimo livello su un nuovo mercato".

Mike Cooper, Presidente di Falcon Lease, ha dichiarato: "Il Team Falcon e io siamo entusiasti di collaborare con Sasser Family Companies, un gruppo che apporta risorse finanziarie, una cultura simile e ambizioni commerciali a lungo termine. I nostri obiettivi aziendali reciproci, la somiglianza culturale e la passione per attività orientate al servizio clienti ci offrono una base solida da cui procedere per la costruzione di un'azienda sostenibile".

Con il supporto di Sasser, Falcon Lease perseguirà un piano di crescita costante in un'impronta globale in espansione sfruttando una profonda conoscenza del settore, attrezzature altamente specializzate, prodotti finanziari su misura e agilità strategica per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei nostri clienti. Per scoprire i vantaggi del nostro esclusivo approccio alla coltivazione di partnership con i clienti a lungo termine e per saperne di più su ciò che Falcon Lease può offrire, visitate il nostro sito web all'indirizzo www.falcon-lease.com.

Informazioni su Sasser Family Companies:

Sasser Family Companies è una società di gestione e servizi di trasporto di quarta generazione a conduzione familiare, originariamente fondata nel 1928. Le sue altre unità operative controllate includono Chicago Freight Car Leasing Co., Union Leasing Inc., CF Rail Services LLC, Xcēd Aviation Services LLC e NxGen Rail Services LLC. Le controllate sono leader nella fornitura di soluzioni di trasporto ferroviario, automobilistico e aereo incentrate sul settore commerciale e industriale, tra cui leasing di beni, gestione di parchi veicoli, riparazione e manutenzione delle risorse e servizi tecnologici innovativi in tutto il Nord America. Per maggiori informazioni, visitare www.sasser.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1121850/Sasser_Family_Companies_Logo.jpg

