Sasser Family Companies adquire empresa de leasing de contêineres-tanque intermodais Falcon Lease, com sede em Singapura

SCHAUMBURG, Illinois, LONDRES e SINGAPURA, 6 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Sasser Family Companies (Sasser) anunciou que finalizou um acordo para adquirir a empresa global de leasing de contêineres Falcon Lease Holdings Pte Ltd e seu grupo de empresas com sede em Singapura. Essa aquisição amplia os serviços de leasing e gerenciamento de ativos de transporte da Sasser para incluir leasing global de contêineres-tanque e eleva para sete o número total de suas subsidiárias operacionais.

"A Sasser tem se empenhado em seguir uma estratégia de crescimento que fortalece nossa posição como atuante no setor de transportes, mantendo a fidelidade à nossa identidade", disse Jeff Walsh, CEO da empresa. "Desde nosso início no setor ferroviário, há mais de 90 anos, temos nos orientado no sentido de colocar nossos clientes em primeiro lugar, trabalhando com respeito e integridade, e impactando positivamente as comunidades onde vivemos e trabalhamos. Adquirir a Falcon Lease, uma empresa que compartilha essas filosofias comerciais e culturais, nos permite atender a uma nova base de clientes na Ásia-Pacífico, Europa, América do Norte, Central e do Sul e nos capacita a disponibilizar nossa experiência no leasing de contêineres marítimos em grande escala. Estou extremamente otimista com as oportunidades que isso representa e espero levar nossa experiência do cliente, que é a melhor do setor, para um novo mercado."

O presidente da Falcon Lease Mike Cooper declarou: "A equipe da Falcon e eu estamos entusiasmados com a parceria com a Sasser Family Companies, um grupo que oferece solidez financeira, cultura semelhante e ambições comerciais de longo prazo. Nossos objetivos comerciais mútuos, adequação cultural e paixão por um negócio orientado para o atendimento ao cliente compõem uma base sólida à medida que buscamos desenvolver uma empresa sustentável."

Com o suporte da Sasser, a Falcon Lease buscará um plano de crescimento constante em uma presença global em expansão, alavancando os amplos conhecimentos sobre o setor, os equipamentos altamente especializados, os produtos financeiros personalizados e a agilidade estratégica para atender às necessidades em evolução de nossos clientes. Para explorar os benefícios de nossa abordagem única de cultivar parcerias de longo prazo com os clientes e saber mais sobre o que a Falcon Lease pode oferecer, acesse nosso site www.falcon-lease.com.

Sobre a Sasser Family Companies:

A Sasser Family Companies é uma empresa familiar de quarta geração de serviços e gestão de ativos de transporte com raízes que datam de 1928. Suas outras unidades comerciais subsidiárias incluem Chicago Freight Car Leasing Co., Union Leasing Inc., CF Rail Services LLC, Xcēd Aviation Services LLC e NxGen Rail Services LLC. As unidades subsidiárias são líderes no fornecimento de soluções de equipamentos de transporte ferroviário, veicular e de aviação comercial e industrial, incluindo leasing de ativos, gestão de administração de frotas, reparo e manutenção de ativos e serviços de tecnologia inovadores em toda a América do Norte. Para mais informações, acesse www.sasser.com.

