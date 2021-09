Sasser Family Companies erwirbt in Singapur ansässigen Vermieter von intermodalen Tankcontainern Falcon Lease

SCHAUMBURG, Illinois und LONDON und SINGAPUR, 7. September 2021 /PRNewswire/ -- Sasser Family Companies (Sasser) hat bekannt gegeben, dass es eine Vereinbarung zur Übernahme des in Singapur ansässigen globalen Containervermieters Falcon Lease Holdings Pte Ltd und seiner Unternehmensgruppe abgeschlossen hat. Mit dieser Übernahme erweitert Sasser sein Angebot an Leasing- und Managementdienstleistungen für Transportmittel um das globale Tankcontainerleasing und erhöht die Zahl seiner operativen Tochtergesellschaften auf sieben.

„Sasser verfolgt bewusst eine Wachstumsstrategie, die unsere Position als Akteur im Transportsektor stärkt und gleichzeitig unserer Identität treu bleibt", kommentierte Jeff Walsh, der CEO von Sasser. „Seit unseren Anfängen im Schienenverkehr vor mehr als 90 Jahren stellen wir unsere Kunden an erste Stelle, arbeiten mit Respekt und Integrität und bemühen uns, uns für die Gemeinschaft, in der wir leben und arbeiten, zu engagieren. Die Übernahme von Falcon Lease, einem Unternehmen, das dieselbe Philosophie in Sachen Geschäft und Firmenkultur hat, ermöglicht es uns, einen neuen Kundenstamm im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika zu bedienen und unsere Erfahrung in das Leasing von Seecontainern einzubringen. Ich bin äußerst optimistisch, was die sich daraus ergebenden Möglichkeiten angeht, und freue mich darauf, unsere erstklassige Kundenbetreuung in einen neuen Markt einzubringen."

Mike Cooper, Präsident von Falcon Lease, erklärt: „Das Falcon-Team und ich freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Sasser Family Companies - einer Gruppe, die finanzielle Stärke und eine ähnliche Unternehmenskultur mitbringt und die langfristige Ziele für das Geschäft verfolgt. Unsere gemeinsamen Geschäftsziele, die Übereinstimmungen bei unserer Firmenkultur und unsere Priorisierung der Kundenorientierung unserer Unternehmen bilden eine starke Grundlage für den Aufbau eines nachhaltigen Geschäfts."

Mit der Unterstützung von Sasser wird Falcon Lease einen stetigen Wachstumsplan verfolgen, seine globale Präsenz expandieren und dabei fundierte Branchenkenntnisse, hochspezialisiertes Equipment, maßgeschneiderte Finanzprodukte und strategische Flexibilität einsetzen, um die wandelnden Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen. Wenn Sie die Vorteile unseres einzigartigen Ansatzes zur Pflege langfristiger Kundenpartnerschaften kennenlernen und mehr über das Angebot von Falcon Lease erfahren möchten, besuchen Sie bitte unsere Website unter www.falcon-lease.com.

Informationen zu Sasser Family Companies:

Sasser Family Companies ist ein in vierter Generation in Familienbesitz befindliches Unternehmen für Transportdienstleistungen und -management, das 1928 gegründet wurde. Zu den weiteren Tochtergesellschaften gehören Chicago Freight Car Leasing Co., Union Leasing Inc., CF Rail Services LLC, Xcēd Aviation Services LLC und NxGen Rail Services LLC. Die Tochtergesellschaften sind führend bei der Bereitstellung von Lösungen für Schienen- und andere Fahrzeuge und Lufttransportmittel für Gewerbe und Industrie. Zu den angebotenen Leistungen gehört das Leasing von Fahrzeugen, die Flottenverwaltung, die Reparatur und Wartung von Transportmitteln, und weitere innovative Technologiedienstleistungen. Das Unternehmen ist in ganz Nordamerika aktiv. Weitere Informationen finden Sie unter: www.sasser.com.

