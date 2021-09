Sasser Family Companies neemt in Singapore gevestigde intermodale tankcontainerverhuurder Falcon Lease over

SCHAUMBURG, Ill. en LONDEN en SINGAPORE, 7 september 2021 /PRNewswire/ -- Sasser Family Companies (Sasser) heeft de afronding aangekondigd van een overeenkomst voor de overname van de in Singapore gevestigde mondiale containerverhuurder Falcon Lease Holdings Pte Ltd en zijn bedrijvengroep. Deze overname breidt Sassers leasing- en beheerdiensten voor transportactiva uit met mondiale leasing van tankcontainers en brengt het totale aantal operationele dochterondernemingen op zeven.

"Sasser heeft bewust een groeistrategie nagestreefd die onze positie als speler in de transportsector versterkt en tegelijkertijd trouw blijft aan onze identiteit," aldus Jeff Walsh, CEO van Sasser. "Vanaf ons begin op het spoor, meer dan 90 jaar geleden, hebben we ons laten leiden door onze klanten op de eerste plaats te zetten, te werken met respect en integriteit, en een positieve invloed te hebben op de gemeenschappen waarin we leven en werken. Dankzij de overname van Falcon Lease, een organisatie die deze zakelijke en culturele filosofieën deelt, kunnen we een nieuw klantenbestand bedienen in Azië-Pacific, Europa, Noord-, Centraal- en Zuid-Amerika, en kunnen we onze ervaring gebruiken voor het leasen van bulkcontainers. Ik ben zeer optimistisch over de kansen die dat biedt en kijk ernaar uit om onze eersteklas klantenervaring naar een nieuwe markt te brengen."

Mike Cooper, President of Falcon Lease vertelde dat "Het Falcon Team en ik zijn verheugd over de samenwerking met Sasser Family Companies—een groep die financiële kracht, een vergelijkbare cultuur en zakelijke ambities op de lange termijn met zich meebrengt. Onze gedeelde doelstellingen, culturele overeenkomsten en passie voor klantgericht zakendoen zorgen voor een sterke ondergrond voor onze inspanningen om een duurzaam bedrijf op te bouwen."

Met Sassers steun zal Falcon Lease een gestaag groeiplan nastreven naar een groeiende wereldwijde voetafdruk, gebruik makend van diepgaande kennis van de sector, hoogwaardige apparatuur, op maat gemaakte financiële producten en strategische flexibiliteit om aan de veranderende behoeften van onze klanten te voldoen. Om meer te weten te komen over de voordelen van onze unieke benadering van het cultiveren van langdurige klantrelaties en over wat Falcon Lease te bieden heeft, kunt u onze website bezoeken op www.falcon-lease.com .

Over Sasser Family Companies:

Sasser Family Companies is een vierde generatie familiebedrijf op het gebied van transportactivadiensten en -beheer met roots die teruggaan tot 1928. Tot de andere dochterondernemingen behoren Chicago Freight Car Leasing Co., Union Leasing Inc., CF Rail Services LLC, Xcēd Aviation Services LLC en NxGen Rail Services LLC. De dochterondernemingen zijn toonaangevend in het leveren van commercieel en industrieel gerichte oplossingen voor spoor-, weg- en luchtvaarttransportapparatuur, waaronder het leasen van activa, wagenparkbeheer, reparatie en onderhoud van activa en innovatieve technologiediensten in heel Noord-Amerika. Ga voor meer informatie naar www.sasser.com .

