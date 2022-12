SATINE responde al llamamiento de la COP15 para construir un futuro compartido en la Tierra

- SATINE, la marca premium de Yili, responde al llamamiento de la COP15 para construir un futuro compartido para toda la vida en la Tierra con su compromiso permanente de preservar la biodiversidad

El Grupo Yili pone en práctica el concepto de sostenibilidad mediante su participación en la COP 15

MONTREAL, 8 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- El 7 de diciembre, el gigante lácteo mundial Yili Group asistió a la segunda sesión de la 15ª Conferencia de las Partes (COP15) del Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (CDB) celebrada en Montreal (Canadá) por invitación del organizador del evento. Para responder al llamamiento de la COP15 a "Construir un futuro compartido para toda la vida en la Tierra", el fabricante de productos lácteos ha hecho de la sostenibilidad parte fundamental de su compromiso de promover la construcción de una civilización ecológica global.

Para ayudar a hacer realidad la visión de lograr la armonía entre el ser humano y la naturaleza, SATINE, la marca premium de Yili dedicada a la creación de leche ecológica de alta calidad en China, planificó y celebró recientemente una serie de actos diseñados para pedir y mejorar la protección de la biodiversidad en respuesta a la iniciativa de sostenibilidad del grupo, entre ellos la filmación de un documental sobre la importancia del ecosistema de las praderas y la celebración de un acto fuera de línea para pedir la protección del planeta.

El mes pasado, SATINE, en colaboración con la Orquesta Tradicional Nacional de China, estrenó la segunda parte del documental Homeland II, sobre el ecosistema de praderas, con la célebre cantante pop Li Yuchun como intérprete de la canción principal. La continuación, que refleja el mismo mensaje que el evento Confession of Love for the Earth celebrado en concierto con la Fundación para la Protección del Medio Ambiente de China en el primer semestre del año, ofreció al público la oportunidad de experimentar la belleza de la coexistencia orgánica con la naturaleza y descubrir el verdadero significado del proyecto de SATINE para un estilo de vida orgánico.

Mientras tanto, la marca lanzó el primer envase sin impresión de tinta (NIP), bautizado con el acertado nombre de Confession of Love for the Earth, como primer paso de un programa más amplio para explorar y emprender un nuevo camino hacia la protección del medio ambiente y la reducción de las emisiones de carbono en toda la industria láctea.

Para tomar decisiones con conocimiento de causa en materia de protección medioambiental es necesario conocer en profundidad el estado actual del medio ambiente. En 2021, SATINE dio a conocer sus datos e información de primera mano para concienciar sobre el estado ecológico de las praderas. SATINE inauguró la primera instalación de vigilancia de praderas inteligentes de China, que permite la vigilancia científica continua y la investigación del ecosistema de las praderas y la biodiversidad mediante terminales inteligentes, el Internet de las Cosas móvil y la tecnología de información en red. Mediante la monitorización de macrodatos del ecosistema, el resultado de la instalación proporciona una visión intuitiva del estado actual de los pastizales.

Además de los esfuerzos por preservar la biodiversidad, SATINE también se ha comprometido a potenciar sus productos mediante la innovación en tecnología y ha lanzado la Leche Pura Ecológica Zero Carbon Satine Jersey. Al conseguir "cero emisiones netas" de gases de efecto invernadero en todo el proceso, desde la adquisición de materias primas para la leche ecológica hasta la fabricación, el transporte, el uso y la eliminación del producto, la marca sirve de modelo para la aplicación de estrategias ecológicas y bajas en carbono en todo el sector.

