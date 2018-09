Sato y Honda se alzan con la victoria en el regreso de la IndyCar a Portland

El tono de la carrera quedó establecido tan solo momentos después de que sobre el campo ondeara la bandera verde de largada de la competencia de 105 vueltas, ya que Zach Veach y James Hinchcliffe hicieron contacto al salir del "Festival Chicane", lo que causó que Hinchcliffe hiciera un trompo y desencadenó una colisión entre múltiples vehículos, cinco de los cuales resultaron eliminados o se retrasaron. Ed Jones y Marco Andretti quedaron eliminados en ese mismo momento, y Andretti escapó sin lesiones aparentes al vuelco de su vehículo en el incidente. Los vehículos de Hinchcliffe y Graham Rahal sufrieron considerable daño y fueron retirados más tarde, luego de haber completado tan solo algunas de las vueltas de la carrera.

El coche de Chip Ganassi Racing pilotado por Scott Dixon, el líder en la clasificación por puntos para el campeonato, sufrió leves daños en este choque y se vio obligado a detenerse por completo. Afortunadamente, Dixon pudo mantener funcionando su motor Honda y reanudar al final de la primera vuelta.

Esto trajo consigo un período de precaución durante seis vueltas que hizo que algunos equipos eligieran intentar saltarse una parada en pits mediante ahorros de combustible. En este grupo estuvieron Sato, Ryan Hunter-Reay, Sebastien Bourdais, Spencer Pigot, Simon Pagenaud y Dixon. Luego de otras tres banderas de precaución, ninguna de las cuales duró más de cuatro vueltas, esta demostró ser la estrategia ganadora.

Sato demostró ser el mejor en la combinación de ahorro de combustible y velocidad, y encabezó las 20 vueltas finales para superar a Hunter-Reay por solo seis décimas de segundo al bajarse la bandera a cuadros, con Bourdais a otros 1.2 segundos en tercer lugar. La victoria fue la 10ª de la temporada para Honda, que aseguró el fin de semana pasado en Gateway Motorsports Park el Campeonato de los Fabricantes IndyCar 2018, y ahora los cinco equipos Honda han ganado al menos una carrera esta temporada, por segundo año consecutivo.

La recuperación de Dixon permitió al tetracampeón alcanzar hoy el quinto lugar, con lo cual incrementó su ventaja en el campeonato hasta 29 puntos, 598-569, sobre Alexander Rossi, cuando solo resta una carrera.

Rossi por su parte, encabezó el grupo de las "tres paradas" y terminó octavo. Con los pilotos de Team Penske, Josef Newgarden y Will Power terminando los puestos 10º y 21º, respectivamente, el Campeonato de Pilotos de 2018 en la práctica se reduce ahora a una lucha entre Dixon y Rossi.

La Verizon IndyCar Series se encamina ahora a Sonoma Raceway, en las afueras de San Francisco, California, para el IndyCar Grand Prix de Sonoma el 18 de septiembre, una carrera que concede doble puntuación. La carrera que pone fin a la temporada y que decidirá el Campeonato de Pilotos 2018, será televisada en vivo por NBC Sports Network a partir de las 6:30 p.m., EDT.

Están disponibles enlaces de video y contenido en los medios sociales sobre la acción de Honda este fin de semana en la IndyCar Series en el Portland International Raceway en los canales en Facebook (https://www.facebook.com/HondaRacingHPD) y Twitter (https://twitter.com/HondaRacing_HPD) de HPD. Producidos por Carolinas Production Group, los paquetes de video para YouTube pueden encontrarse en: https://www.youtube.com/HondaRacingHPDTV.

Takuma Sato (Rahal Letterman Lanigan Racing Honda), arrancó 20º, terminó primero; primera victoria IndyCar Series de 2018, tercera victoria de su carrera: "Este año hemos tenido un par de fines de semana duros y difíciles. La bandera amarilla [bandera de precaución] final obviamente fue de ayuda, pero el vehículo ya traía ritmo. Como no pudimos tener una buena clasificatoria, tenía dos juegos nuevos [de neumáticos, disponibles para la carrera] y nuestra estrategia trabajó a la perfección. Mire a esos fans reunidos hoy aquí. Pienso que este es uno de los días más bellos de mi vida".

Ryan Hunter-Reay (Andretti Autosport Honda), arrancó quinto, terminó segundo: "Se nos escapó esa. El coche de DHL era hoy el vehículo a derrotar. Contábamos con la [estrategia] correcta de combustible, pero tuvimos algunos problemas de comunicación en la calle de boxes. Yo estaba ahorrando combustible cuando Takuma salió de la calle de boxes [luego de su parada final], y por eso no ataqué. Esta falta de comunicación probablemente nos costó la carrera. En estos momentos estoy bastante desanimado. Sé que teníamos un coche para ganar y durante todo el día realicé un gran esfuerzo por ahorrar combustible y conseguir el millaje por combustible pedido por el [equipo], pero al final esto no pudo dar los frutos esperados ".

Scott Dixon (Chip Ganassi Racing), arrancó 11º, terminó quinto, llega a la final de la serie en Sonoma Raceway con una ventaja de 29 puntos en el Campeonato de Pilotos: "Hoy fue un tremendo día para el equipo, y para nosotros se siente como una victoria. No podía ver nada cuando fui a la tierra en la arrancada; por donde quiera lo único que había era polvo. Recibí un golpe tras otro y pensé, 'Oh, esto no va a estar nada bien'. Por suerte, pudimos mantener el coche PNC Bank funcionando, dar marchar atrás en el lugar del incidente y continuar. Vaya día loco. Los puntos [de ventaja], cualesquiera que sean, no son una cantidad gigantesca. Pero los aceptamos con gusto rumbo a Sonoma".

Alexander Rossi (Andretti Autosport), arrancó tercero, terminó octavo, segundo en el Campeonato de Pilotos con una carrera restando: "Es uno de esos días. Teníamos un coche veloz, el NAPA Auto Parts Honda tomó rápidamente la delantera, y pudimos sacar una ventaja de siete segundos [al segundo lugar]. Nuestra estrategia respecto a los neumáticos marchaba según lo planificado y en general todo estaba bien, hasta que llegó la bandera amarilla en la vuelta 56. Duele mucho [haber terminado octavo]. Espero que esto no sea algo que nos cueste el campeonato. Solo tenemos que recuperarnos, dejarlo atrás y saber que es algo que está fuera de nuestro control. Ahora es el momento de reenfocarnos y estar listos para el ataque en Sonoma".

Art St. Cyr (presidente, Honda Performance Development) sobre la barrida de Honda hoy en Portland y la 10ª victoria en la IndyCar Series de 2018: "Es muy gratificante ver como todos nuestros equipos llegan al círculo de la victoria por segundo año consecutivo. Felicitaciones para See Takuma y Bobby [Rahal] por una magnífica victoria hoy en una carrera muy impredecible. Fue una carrera inusual, que no se desarrolló de la forma típica, pero incluso así barrimos con los tres lugares del podio. Una vez más, esto es evidencia de la profundidad de nuestra línea y de la calidad de nuestros equipos. Es una sensación muy agradable alcanzar nuestra 10ª victoria de la temporada. Ahora, vayamos por esa 11ª victoria y el Campeonato de Pilotos en Sonoma dentro de dos semanas".

Grand Prix de Portland Verizon IndyCar Series Circuito: Portland International Raceway (circuito en carretera 1.9 millas) Portland, Oregón Ganador en 2017: N/D (primera carrera de la IndyCar Series aquí desde 2007) Clima: Soleado, apacible, 76 grados F

Resultados, 10 primeros lugares de la carrera: Terminó Comenzó Piloto Equipo Fabricante Vueltas Notas 1. 20. Takuma Sato Rahal Letterman Lanigan Honda 105 102.971 mph promedio 2. 5. Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport Honda 105 +0.6084 segundos 3. 4. Sebastien Bourdais DCR with Vasser-Sullivan Honda 105 4. 17. Spencer Pigot Ed Carpenter Racing Chevrolet 105 5. 11. Scott Dixon Chip Ganassi Racing Honda 105 6. 22. Simon Pagenaud Team Penske Chevrolet 105 7. 25. Charlie Kimball Carlin Racing Chevrolet 105 8. 3. Alexander Rossi Andretti Autosport Honda 105 9. 16. Pietro Fittipaldi-R Dale Coyne Racing Honda 105 10. 2. Josef Newgarden Team Penske Chevrolet 105 Otros resultados de Honda 12. 14. Carlos Munoz Schmidt Peterson Mtspts Honda 105 Corriendo 16. 13. Jack Harvey-R Meyer Shank Racing Honda 105 Corriendo 19. 6. Zach Veach-R Andretti Autosport Honda 104 Corriendo 20. 18. Santino Ferrucci-R Dale Coyne Racing Honda 101 Corriendo 22. 7. James Hinchcliffe Schmidt Peterson Mtspts Honda 29 No terminó – contacto 23. 10. Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Honda 4 No terminó – contacto 24. 8. Ed Jones Chip Ganassi Racing Honda 0 No terminó – choque 25. 9. Marco Andretti Andretti Autosport Honda 0 No terminó – choque

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/738281/Honda_Grand_Prix_of_Portland.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/83597/honda_performance_development__inc__honda_racing_logo.jpg

FUENTE Honda Racing