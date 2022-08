Saúde bucal na infância exige cuidados durante todo o ano

A atenção ao sorriso dos pequenos começa ainda na gestação, com orientação e informação. Especialista da Prime Clinic reforça dicas para pais, mães e responsáveis

SÃO PAULO, 5 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Sejam pais de primeira viagem ou não, quando o assunto é a saúde bucal das crianças, muitas dúvidas podem surgir, desde aquelas relacionadas ao momento certo de ir ao dentista até as que envolvem o tratamento de doenças bucais, como as cáries. "O melhor tratamento é a prevenção", afirma a odontopediatra Paola Chaccur, Coordenadora Operacional de Odontologia da Prime Clinic – rede especializada em Odontologia e Dermatologia parte da Bupa, um dos maiores grupos de saúde do mundo, presente em mais de 190 países.

"Dificilmente uma criança terá cáries se visitar o dentista regularmente e seguir suas recomendações", ressalta a odontopediatra. A cárie é uma doença bucal comum em crianças e, segundo estimativas do Ministério da Saúde, 30% das crianças entre 1,5 ano e 3 anos e até 53% daqueles com mais de 5 anos apresentam o problema1. As chances de desenvolvimento da doença diminuem a partir de cuidados como a realização de consultas preventivas frequentes2.

Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, o ideal é que, ao nascimento do primeiro dente, os responsáveis levem a criança pela primeira vez ao odontopediatra e iniciem a escovação dos dentes de duas a três vezes ao dia3. Idealmente, as visitas ao consultório devem ocorrer a cada seis meses, mas esse intervalo pode diminuir, de acordo com o quadro clínico e as necessidades de cada criança.

O principal cuidado continua sendo a higienização bucal diária. "Com o nascimento do primeiro dente, ainda bebê (por volta dos seis meses de idade), já deve ser iniciada a rotina de escovação", explica a dentista Paola Chaccur.

De olho na alimentação

Uma alimentação balanceada deve fazer parte da rotina da criança desde a introdução alimentar. Vale ressaltar que entidades como a Organização Mundial da Saúde (OMS), Associação Americana de Pediatria (AAP) e a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), bem como o Ministério da Saúde, não recomendam o consumo de açúcares por crianças menores de 2 anos de idade[2]. Além dos diversos prejuízos à saúde como um todo, a prevalência de cáries e outras doenças bucais tende a ser maior quando não há esse cuidado com a alimentação.

"O açúcar e o carboidrato, quando em contato com a superfície dentária por um longo período, fazem com que as bactérias criogênicas entrem em ação", revela a odontopediatra. Além da redução na quantidade, é importante se atentar à frequência com desses tipos de alimentos ingeridos, explica Paola. "É preferível que a criança coma o açúcar e faça a higiene logo após a refeição do que passar o dia inteiro 'beliscando' um ou outro doce", ressalta. "Isso faz com que o pH da boca fique constantemente baixo, aumentando o risco do desenvolvimento de cáries".

Atenção à saúde bucal ainda na gestação

A Prime Clinic, como associada à Bupa, oferece às suas beneficiárias o Mommy Care Dental. Neste programa, as gestantes são acompanhadas por uma equipe especializada durante toda a gestação, incluindo odontopediatra. "A gestante já passa a ser instruída sobre a higiene oral do bebê e os cuidados necessários desde o seu nascimento", esclarece a coordenadora operacional de odontologia da Prime Clinic.

Dessa forma, quando o primeiro dente do bebê nascer ou quando o pequeno completar seis meses, a família já sabe a quem recorrer. "Nessa consulta, com quem a família já conhece e sente segurança, serão dadas as instruções sobre técnicas de escovação, bem como indicação da melhor escova e orientação sobre hábitos alimentares que contribuem para a saúde bucal dos pequenos", reforça Chaccur.

Dias e ambientes especiais para o atendimento às crianças

Aos domingos, a Prime Clinic realiza um rodízio entre suas unidades para receber crianças e seus cuidadores para as consultas odontológicas de uma maneira especial. Neste dia, o atendimento é exclusivo à odontopediatria e a clínica é inteira decorada com luzes e bexigas. "Para nós, é muito importante que as crianças e os pais se sintam seguros e à vontade, por isso, oferecemos um atendimento especial para tornar a experiência divertida", ressalta Paola Chaccur.

Sobre a Prime Clinic

A Prime Clinic é uma rede de clínicas de saúde que inaugurou um novo modelo no Brasil, ao reunir especialidades complementares, odontologia e dermatologia, no mesmo local. Faz parte da companhia britânica Bupa, presente em mais de 190 países.

