Saúde e assistência social obtêm os maiores ganhos de produtividade e eficiência do 5G, que agregará US$ 1,3 trilhões ao PIB global até 2030

LONDRES, 7 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- Os ganhos de produtividade e eficiência promovidos pela aplicação do 5G impulsionarão mudanças de serviços, negócios e habilidades no valor de US$ 1,3 trilhão para o PIB global até 2030.

No relatório Powering Your Tomorrow, a PwC quantifica pela primeira vez o impacto econômico de usos novos e existentes do 5G em serviços públicos, saúde e assistência social, serviços ao consumidor, mídia e serviços financeiros em oito economias com implementação avançada: Austrália, China, Alemanha, Índia, Japão, Coreia do Sul, EUA e Reino Unido (UK).

Mais do que uma versão mais rápida da conectividade móvel em 4G, a velocidade, confiabilidade, consumo de energia reduzida e conectividade massiva do 5G serão transformadores para as empresas e para a sociedade como um todo, o que permitirá acesso onipresente à banda larga super rápida. Em combinação com investimentos em Inteligência Artificial (IA) e Internet das Coisas (IoT), o 5G pode ser usado como uma plataforma para permitir que as empresas e a sociedade usufruam de todos os benefícios dos avanços em tecnologia emergentes.

Os ganhos econômicos são projetados em todas as economias avaliadas no estudo, uma vez que o 5G oferece o potencial de repensar modelos de negócios, habilidades, produtos e serviços, com a aceleração dos ganhos a partir de 2025, à medida que as aplicações viabilizadas pelo 5G se tornam mais disseminadas

Com base no estudo, os EUA (US$ 484 bilhões), a China (US$ 220 bilhões) e o Japão (US$ 76 bilhões) terão os maiores ganhos como resultado de aplicações de tecnologia 5G, devido ao tamanho de suas economias e fortes setores de produção industrial moderna.

Em nível regional, estima-se que a Europa, o Oriente Médio e a África (EMEA), sejam os mais beneficiados com as aplicações de fabricação do 5G, devido ao tamanho dos setores de manufatura. O potencial de vantagem competitiva regional é demonstrado por meio de abordagens para a adoção e regulamentação da tecnologia.

Wilson Chow, líder do setor de Tecnologia Global, Mídia e Telecomunicações, PwC China, comenta:

"Esses números quantificam o impacto, porém o mais importante talvez seja que o nosso estudo reflete o valor do 5G - novos níveis de conectividade e colaboração significam que as empresas poderão conferir, fazer e obter mais. Isso abrirá novas oportunidades de crescimento e mudança à medida que as empresas repensam e reconfiguram a maneira como operam no mundo pós-pandemia.

"Com a pandemia acelerando a digitalização em todos os setores, o 5G atuará como um catalisador adicional. Nesta década, será uma peça fundamental de nossa infraestrutura social e como uma plataforma para impulsionar a competitividade das economias nacionais, novos modelos de negócios, habilidades e setores."

Obtendo melhores resultados e mais rápidos na saúde e na assistência social

Mais da metade do impacto econômico global (US$ 530 bilhões) será impulsionado pela transformação da experiência em saúde e assistência social para pacientes, provedores e profissionais de saúde nos próximos dez anos.

Embora a aceleração da telemedicina durante a pandemia da COVID-19 tenha proporcionado um vislumbre do futuro dos serviço de saúde, o atendimento remoto é apenas uma área em que o 5G pode possibilitar melhores resultados de saúde e economia de custos.

As aplicações do 5G incluem consultas e monitoramento remoto, compartilhamento de dados em tempo real no hospital, melhor comunicação médico-paciente e automação em hospitais para reduzir os custos com assistência médica.

Impactos regionais e por setor

Em nível setorial, os impactos variam para as economias individuais. Os EUA e a Austrália devem ter mais ganhos advindos de aplicações em serviços financeiros: a Índia em serviços públicos inteligentes; a China e a Alemanha em manufatura. Outros setores analisados no estudo mostram o potencial significativo de aplicações novas e existentes na próxima década, impulsionando mudanças em habilidades, empregos, produtos de consumo e regulamentação:

As aplicações de gerenciamento de utilitários SMART darão suporte a metas ambientais para reduzir o carbono e os resíduos, permitindo a combinação de medidores e redes inteligentes para economizar energia e melhorar o gerenciamento de resíduos e água por meio do rastreamento de vazamentos de água e resíduos ( US$ 330 bilhões).

darão suporte a metas ambientais para reduzir o carbono e os resíduos, permitindo a combinação de medidores e redes inteligentes para economizar energia e melhorar o gerenciamento de resíduos e água por meio do rastreamento de vazamentos de água e resíduos ( bilhões). As aplicações para consumidor e mídia incluem: jogos OTT (Over the Top), publicidade em tempo real e serviços ao cliente ( US$ 254 bilhões)

incluem: jogos OTT (Over the Top), publicidade em tempo real e serviços ao cliente ( bilhões) As aplicações em fabricação e indústria pesada incluem : monitoramento e redução de defeitos, aumento do uso de veículos autônomos ( US$ 134 bilhões)

: monitoramento e redução de defeitos, aumento do uso de veículos autônomos ( bilhões) As aplicações em serviços financeiros incluem a redução de fraudes e a melhoria das experiências do cliente ( US$ 86 bilhões)

Wilson Chow comentou:

"O 5G é mais do que conectividade móvel. A tecnologia estabelece uma nova perspectiva sobre o avanço da produtividade e a releitura de modelos de negócios inteiros para o futuro. Considerando a escala do potencial e seus impactos, toda organização precisará de um plano para a implementação do 5G no prazo de cinco anos em estratégias de tecnologia e negócios a fim de maximizar as oportunidades e se preparar para a integração de suas estratégias de tecnologia e negócios e a interação com clientes, cadeia de suprimentos e reguladores."

Política & Confiança

O estudo destaca que o alcance do potencial da tecnologia 5G exigirá que as empresas e o governo considerem novas abordagens para regulamentar e engajar o consumidor - com foco em como a tecnologia é usada.

Segundo Wilson Chow:

"Em qualquer tecnologia, engajamento político, transparência e confiança pública são fatores críticos. Seja considerando o uso de veículos autônomos ou de telemedicina, a forma como os dados são geridos, a infraestrutura é implantada ou como diferentes setores colaboram, as empresas e o governo precisam parar de se concentrar na regulamentação de uma tecnologia para promover a transparência na aplicação 5G, construindo e sustentando a confiança do público em seu uso e potencial."

Faça o download do relatório aqui

Sobre o relatório

A PwC baseou-se no insight especializado e no uso de modelagem econômica para examinar o impacto do uso do 5G em cinco setores. As projeções encontradas neste estudo representam o impacto econômico líquido da tecnologia 5G, levando em consideração os efeitos do deslocamento, como algumas atividades econômicas se tornando obsoletas e com foco no valor econômico agregado nas cadeias de valor e em toda a economia, ao invés de apenas as receitas dos negócios de telecomunicações 5G. Mais detalhes sobre a metodologia podem ser encontrados aqui . .

Sobre a PwC

Na PwC, nosso objetivo é construir confiança na sociedade e resolver problemas importantes. Somos uma rede de empresas em 157 países, com mais de 276 mil funcionários que estão comprometidos em oferecer qualidade em serviços de garantia, consultoria e tributários. Saiba mais e diga-nos o que é importante para você acessando www.pwc.com.

PwC refere-se à rede PwC e/ou a uma ou mais de suas empresas membros, cada uma das quais é uma entidade legal separada. Consulte www.pwc.com/structure para mais informações.

© 2021 PwC. Todos os direitos reservados.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1121790/PWC_Logo.jpg

FONTE PwC Global Corporate Affairs

Related Links

https://www.pwc.com/



SOURCE PwC Global Corporate Affairs