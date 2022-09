Saudi-Arabien führt Nusuk ein, eine integrierte digitale Plattform, die Pilgerreisen für Besucher aus aller Welt erleichtern soll

RIYADH, Saudi-Arabien, 29. September 2022 /PRNewswire/ -- Das Ministerium für Hadsch und Umrah gab heute den Start von Nusuk (nusuk.sa) bekannt, der offiziellen integrierten digitalen Plattform Saudi-Arabiens, die allen Pilgern und Besuchern ein einfach zu bedienendes Planungsportal für ihre Reisen nach Mekka und Madinah bietet. Diese e-Plattform soll die Erfahrungen von Muslimen, die das Königreich Saudi-Arabien aus der ganzen Welt besuchen, verbessern und die Einreiseverfahren für Besucher, die eine Umrah durchführen wollen, erleichtern. Nusuk ist eine Initiative des Vision 2030 Pilgrim Experience Program.

Saudi Arabia launches Nusuk, an integrated digital platform, to facilitate pilgrim journeys for visitors from around the world (PRNewsfoto/The Ministry of Hajj and Umrah)

Nusuk bietet Informationen und eine breite Palette von Dienstleistungen für Pilger und Besucher, damit sie die Rituale der Umrah mit Leichtigkeit und Komfort durchführen können. Es wird auch die Qualität der angebotenen Dienstleistungen verbessern und die religiöse und kulturelle Erfahrung der Besucher bereichern, um die gewünschten Ziele der saudischen Vision 2030 zu erreichen.

Nusuk wurde in Zusammenarbeit und Partnerschaft mit der saudischen Tourismusbehörde ins Leben gerufen, um das gesamte Spektrum an Dienstleistungen im Rahmen des Visit Saudi Ecosystems anzubieten, einschließlich der Erleichterung von Visa, Genehmigungen, Buchungsprozessen und Verfahren. Nusuk bietet auch verschiedene Pakete und Programme an, um die Erfahrungen von Muslimen, die Makkah und Madinah besuchen, zu verbessern und zu bereichern.

Zu einem späteren Zeitpunkt werden zusätzliche Dienstleistungen wie interaktive Karten, ein Kalender mit Angeboten und Aktivitäten, Informationen und Dienstleistungen im Bereich der Gesundheitsfürsorge sowie ein digitaler Leitfaden für alle politischen Richtlinien in mehreren Sprachen zur Verfügung gestellt. Nusuk bietet auch Möglichkeiten für den privaten Sektor, indem es Dienstleistern ermöglicht, Pilgern und Besuchern ihre Dienste elektronisch anzubieten. Die Maqam-Plattform wird weiterhin die Planung des Umrah-Reiseprogramms unterstützen, bis ihre Dienste zu einem späteren Zeitpunkt auf Nusuk übertragen werden.

Seine Exzellenz, der Minister für Hajj und Umrah, Vorsitzender des Komitees für das Pilgererlebnisprogramm, Dr. Tawfiq Al-Rabiah, erklärte, dass Nusuk eine Fortsetzung der Bemühungen ist, die Qualität der Dienstleistungen für Pilger durch den Einsatz modernster Technologie zu verbessern. Darüber hinaus wird Nusuk in Zusammenarbeit mit verschiedenen Regierungsbehörden daran arbeiten, die Abläufe zu vereinfachen und es Pilgern und Besuchern zu ermöglichen, ihre spirituelle Reise mit Leichtigkeit und Komfort zu genießen.

Seine Exzellenz, der Minister für Tourismus und Vorstandsvorsitzende der saudischen Tourismusbehörde, Ahmed Al Khateeb, wies auf die Bedeutung von Nusuk im Rahmen des Pilgererfahrungsprogramms und seine Rolle im Rahmen der Zusammenarbeit und Integration zwischen der Behörde und dem Ministerium für Hadsch und Umrah hin. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Erreichung der Ziele der saudischen Vision 2030, indem der Prozess der Umrah erleichtert und allen Muslimen die besten Dienstleistungen angeboten werden.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.nusuk.sa

Über NUSUK

Nusuk, die allererste offizielle integrierte digitale Plattform Saudi-Arabiens, bietet allen Pilgern und Besuchern ein benutzerfreundliches Planungsportal für ihre Reisen nach Mekka und Madinah und darüber hinaus. Mit Nusuk können Reisende aus der ganzen Welt ihren gesamten Besuch problemlos organisieren, von der Beantragung eines eVisums bis zur Buchung von Hotels und Flügen. Zu einem späteren Zeitpunkt kann Nusuk auch genutzt werden, um Besuche wichtiger Stätten zu planen, Transportmittel zu finden, Reiserouten zu erstellen und interaktive Karten zu erstellen.

