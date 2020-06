Saudi Arabien und UNDP Gründen ein gemeinsames Technikteam zum Einsatz im Jemen

RIAD, Saudi Arabien, 26. Juni 2020 /PRNewswire/ -- Das Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen (SDRPY) hat im Anschluss an ein Treffen am Mittwoch zwischen SDRPY Supervisor Ambassador Mohammed bin Saeed Al Jaber und UNDP Deputy Resident Representative Nahed Hussein eine Partnerschaft mit dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) gebildet.