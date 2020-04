Saudi-Arabien unterstützt Kampf gegen COVID-19 im Jemen und in Palästina

RIAD, Saudi-Arabien, 9. April 2020 /PRNewswire/ -- Bei der zehnten virtuellen Sitzung eines Ad-hoc-Ausschusses zur Bekämpfung von COVID-19 in den betroffenen Ländern unter Leitung von Dr. Abdullah Al Rabeeah, Supervisor General des King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre (KSrelief), wurden heute sechs neue Verträge mit spezialisierten Unternehmen unterzeichnet, um dem Jemen und Palästina bei der Bekämpfung der COVID-19-Pandemie medizinische Unterstützung zukommen zu lassen. Die Verträge ermöglichen die dringende Bereitstellung von medizinischen Hilfsgütern und Schutzausrüstungen, die der Eindämmung der Ausbreitung des Virus in gefährdeten Gemeinden in beiden Ländern dienen sollen.