Saudi-Arabien wandelt seine 300-Millionen-Dollar-Einlage bei der Zentralbank von Mauretanien in ein zinsgünstiges Darlehen um

NOUAKCHOTT, Mauretanien, 18. April 2022 /PRNewswire/ -- Das Königreich Saudi-Arabien hat in Umsetzung der Direktiven des Kustos der beiden Heiligen Moscheen, König Salman bin Abdulaziz Al Saud, und Seiner Königlichen Hoheit, dem Kronprinzen, seine Einlage bei der mauretanischen Zentralbank in Höhe von 300 Millionen Dollar in ein zinsgünstiges Darlehen umgewandelt, als Teil der anhaltenden Bemühungen und der Führungsrolle des Königreichs bei der Unterstützung der Entwicklung und der Wirtschaft arabischer und islamischer Staaten.

Damit setzt das Königreich seine kontinuierliche Unterstützung für die Bevölkerung und die Regierung der Islamischen Republik Mauretanien fort, um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln und Entwicklungsprojekte in wichtigen Sektoren durchzuführen. Die Unterstützung soll zur Förderung eines integrativen und nachhaltigen Wirtschaftswachstums beitragen und neue Finanzierungskanäle bei regionalen und internationalen Finanzorganisationen erschließen.

