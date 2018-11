Saudi-arabische Ölderivate an Kraftwerke in Jemen geliefert

RIAD, Saudi-Arabien, 1. November 2018 /PRNewswire/ -- 20. Safar 1440 – Der erste Öltanker ist mit der ersten Ladung Ölderivate im Wert von 60 Millionen USD im Hafen von Aden eingelaufen, um Kraftwerke in allen von der jemenitischen Regierung befreiten Provinzen mit Dieselöl und Masut zu beliefern. Dies ist Teil des saudi-arabischen Entwicklungs- und Wiederaufbauprogramms für Jemen (Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen – SDRPY).