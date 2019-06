Saudi Aramco signe 12 accords avec des partenaires sud-coréens pour une valeur de plusieurs milliards de dollars

Commentant ces accords, Amin H. Nasser, président et PDG de Saudi Aramco, a déclaré : « Il y a seulement quelques décennies, les sociétés coréennes jouaient un rôle vital dans le développement de la croissance offshore en amont de Saudi Aramco. Depuis, elles sont entrées dans d'autres secteurs correspondant à la stratégie de diversification de Saudi Aramco. Les accords d'aujourd'hui marquent une nouvelle ère de coopération avec nos partenaires coréens qui joueront un rôle de plus en plus important dans notre stratégie visant à tirer parti de nouvelles initiatives : un approvisionnement énergétique à long terme, un développement maritime et d'infrastructure ainsi que des activités de recherche et développement de pointe dans les secteurs de l'automobile, du brut aux produits chimiques, et des produits non métalliques. »

Ces accords font partie de la stratégie de croissance et de diversification en aval à long terme de Saudi Aramco. Ils ont été signés avec les sociétés sud-coréennes suivantes :

Hyundai Heavy Industries (HHI)

l Un accord entre Saudi Aramco, Hyundai Heavy Industries (HHI) et The Saudi Arabian Industrial Investments Company (Dussur). Cet accord établira une coentreprise pour une unité de production de moteurs et de service après-vente de classe mondiale en Arabie saoudite. Dans le cadre de ce partenariat, Saudi Aramco détiendra 55 % de la coentreprise, tandis que HHI et Dussur en détiendront 30 % et 15 % respectivement.

l Un mémorandum d'entente entre Saudi Aramco et HHI étendant la collaboration existante en vue de développer la construction navale, la fabrication de moteurs, le raffinage et les produits pétrochimiques.

l Un accord entre Saudi Aramco et HHI visant à accroître de 10 % à 20 % les actions participatives de HHI dans International Maritime Industries (IMI).

l Un mémorandum d'entente entre HHI, Bahri et IMI (coentreprise entre Saudi Aramco, HHI, Lamprell, Bahri), couvrant la construction navale et le transport comme domaines de coopération potentiels.

l Un mémorandum d'entente entre HHI et IMI pour étudier les opportunités commerciales dans l'activité de la construction navale.

Hyundai Oilbank

l Un accord de vente de pétrole brut entre Saudi Aramco et Hyundai Oilbank qui stipule que Saudi Aramco fournira du pétrole brut arabe à Hyundai Oilbank.

l Aramco Trading Company a signé un accord visant à fournir du pétrole brut non arabe à Hyundai Oilbank.

Hyundai Motor Group

l Un mémorandum d'entente entre Saudi Aramco et Hyundai Motor Company créera une collaboration stratégique en vue d'accélérer l'expansion de l'écosystème de l'hydrogène sur les marchés d'Arabie saoudite et de Corée du Sud, et d'étudier l'utilisation de matériaux non métalliques avancés dans divers domaines, notamment le secteur de l'automobile.

Korea National Oil Corporation

l Un mémorandum d'entente entre Saudi Aramco et Korea National Oil Corporation qui permettra à Saudi Aramco d'étudier le potentiel de stockage du pétrole brut en Corée du Sud pour compléter ses activités d'approvisionnement et de marketing.

Hyosung

l Un mémorandum d'entente avec Hyosung Group portant sur la construction d'une unité de production de fibre de carbone en Arabie saoudite. Ce mémorandum d'entente fournira également aux deux sociétés une plateforme de collaboration pour la recherche et le développement ainsi que le déploiement de technologies de fibre de carbone.

GS Holdings

l Un mémorandum d'entente entre Saudi Aramco et GS Holdings vise à identifier des opportunités d'investissement spécifiques dans le Royaume d'Arabie saoudite.

Daelim Industrial

l Saudi Aramco et Daelim Industrial collaborent sur des projets pétrochimiques et ont signé un nouveau mémorandum d'entente afin de favoriser la collaboration sur des produits chimiques à valeur ajoutée dans le Royaume.

