Saudi Aramco unterzeichnet 12 Abkommen mit südkoreanischen Partnern im Wert von mehreren Milliarden Dollar

Der Präsident und CEO von Saudi Aramco, Amin H. Nasser, gab folgenden Kommentar zu den Abkommen ab: „Noch vor wenigen Jahrzehnten spielten koreanische Unternehmen eine entscheidende Rolle bei der vorgelagerten Offshore-Wachstumsentwicklung von Saudi Aramco. Seitdem sind sie auf andere Sektoren übergegangen, die der Diversifikationsstrategie von Saudi Aramco entsprechen. Die heutigen Abkommen markieren eine neue Ära der Zusammenarbeit mit unseren koreanischen Partnern, die eine immer wichtigere Rolle in unserer Strategie spielen werden, die darauf ausgerichtet ist, neue Initiativen zu nutzen. Dazu gehören die langfristige Energieversorgung, die maritime und Infrastrukturentwicklung sowie bahnbrechende Forschung und Entwicklung in der Automobilindustrie in allen Sektoren, vom Rohöl über Chemikalien bis hin zu den Nichtmetallen."