Saudi Aramco va accueillir le 4e Forum annuel IKTVA et son exposition sur les pratiques d'excellence en contenu local

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/788504/Saudi_Aramco.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/788503/Saudi_Aramco_Energy.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/788502/Saudi_Aramco_IKTVA.jpg )



Cet événement va rassembler un vaste éventail d'investisseurs locaux et internationaux afin d'explorer des opportunités d'investissements dans la chaîne logistique de l'énergie. Des experts et des spécialistes de diverses institutions et sociétés contribueront à la dynamique de tables rondes, de présentations, d'ateliers et de séminaires.

Le Forum et l'exposition sur l'IKTVA de cette année vont renforcer l'impact positif du programme sur l'économie nationale en ligne avec la Vision 2030, programme de diversification économique de l'Arabie saoudite. L'événement mettra en valeur des exemples de réussites et de pratiques d'excellence en faisant la promotion du contenu local des fournisseurs.

Saudi Aramco a conçu l'IKTVA afin de rendre le secteur saoudien de l'énergie compétitif sur le plan international en localisant les biens et services, en créant des emplois directs et indirects pour les ressortissants, et en augmentant de 30 % les exportations du Royaume en marchandises et services se rattachant à l'énergie.

Le programme se situe dans le cadre des initiatives stratégiques du Programme de transformation nationale. Celui-ci est destiné à amplifier les efforts des fournisseurs de la Société en dirigeant les investissements en marchandises et services au niveau local, en assurant un développement de la main-d'œuvre avec transfert de technologies, et en favorisant la recherche et développement tout en apportant aux partenaires des opportunités d'expansion.

L'IKTVA cherche à développer une chaîne logistique fiable, durable, capable d'approvisionner localement 70 % de ses matériaux pour le secteur de l'énergie et exigences de services. D'ici 2030, le programme a également pour objectif de mettre en place 30 centres de formation pour aider 360 000 diplômés hautement qualifiés à accéder aux emplois du futur.

« Si créer des emplois de qualité, édifier une main-d'œuvre bien formée et stimuler une croissance économique sont des objectifs essentiels, la localisation concerne en définitive la durabilité, » a fait remarquer Mohammad A. Al-Shammary, vice-président de la gestion des approvisionnements et de la chaîne logistique chez Saudi Aramco. « Le sourçage de la chaîne de valeur de Saudi Aramco dans notre propre jardin est une démarche stratégique en vue d'une intégration et d'une agilité plus grandes, avec des avantages commerciaux qui multiplient de façon exceptionnelle notre contribution à la prospérité à long terme du Royaume, outre le fait que cela représente un gain pour nos fournisseurs mondiaux, PME, fabricants et prestataires de services. »

On s'attend à ce que cette année le Forum IKTVA accueille plus de 3 000 participants de plus de 40 pays, parmi lesquels des investisseurs, fournisseurs et prestataires de services chevronnés et nouveaux. Plus de 50 opportunités d'investissements dans la chaîne logistique seront également en promotion, de même que de multiples séminaires se concentrant sur la façon de faire des affaires en Arabie saoudite et avec Saudi Aramco. Le Forum IKTVA s'enrichit d'une exposition de sociétés locales et internationales parallèlement au monde universitaire de la formation, à des parcs industriels et à des entités gouvernementales.

Le Forum IKTVA 2018 et son exposition constituent l'événement mondial de premier plan pour la chaîne logistique de l'énergie en accueillant une gamme diverse de secteurs industriels à la fois locaux et internationaux, à la fois grands et petits. Au cours des quatre dernières années, d'importantes sociétés et des PME ont créé avec Saudi Aramco des partenariats afin de créer un secteur énergétique compétitif de classe mondiale.

À propos de Saudi Aramco

Saudi Aramco est une société de premier rang dans le monde intégrant la chimie et l'énergie. Nous sommes motivés par notre conviction profonde que l'énergie représente l'opportunité. De la production d'environ un baril sur huit de la fourniture mondiale de pétrole brut au développement de nouvelles technologies pour l'énergie, notre équipe internationale se consacre à la création d'un impact positif dans tout ce que nous accomplissons. Nous nous attachons à rendre nos ressources plus durables et plus utiles en encourageant la croissance économique à long terme et la prospérité autour du globe. http://www.saudiaramco.com

SOURCE Saudi Aramco