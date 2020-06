Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen lanceert energie- en waterprojecten in Socotra

Tariq Al-Zaidi, directeur van SDRPY in Socotra, bevestigde in een toespraak tijdens de lancering dat het programma de energiecentrales in Hadibu en Qulansiyah gebouwd heeft volgens de hoogste internationale technische specificaties, net als de Saoedische elektriciteitscentrales.

Ramzi Mahrous, de gouverneur van Socotra, bedankte de Bewaarder van de twee heilige moskeeën Koning Salman bin Abdulaziz en Kroonprins Mohammed bin Salman voor alle ontwikkelingsprojecten in vitale sectoren voor de bevolking van alle Jemenitische gouvernementen. Hij voegde eraan toe dat deze projecten ondersteund worden door het Saoedische leiderschap, en de General Supervisor Ambassador van SDRPY, Mohammed bin Saeed Al Jaber. Mahrous benadrukte dat de elektriciteitscentrales zeer behulpzaam zullen zijn voor de provincie die regelmatig te maken heeft met onderbroken elektriciteitsdiensten en andere problemen. Hij legde uit dat deze centrales kunnen worden beschouwd als serieuze zijtakken van de provinciale ontwikkeling.

De projectlancering werd bijgewoond door Ali Salmeen, Generaal-Majoor Gemeenschappelijke Strijdkrachten; Kolonel Faiz Al Shathi, Directeur Gouvernementsbeveiliging; Salem Hadef, Directeur-Generaal voor Elektriciteit; Abdul Salam Al-Jamhi, Directeur-Generaal van het Bureau voor Openbare Werken; alsmede een aantal andere publieke figuren en veiligheids- en militaire functionarissen uit de provincie.

SDRPY lanceerde elektriciteitsdiensten in de Hadibu-centrale, die een capaciteit heeft van 3.750 kV en over een gebouw beschikt waar de centrale, en alle accessoires zoals transformatoren, tanks en kabels gehuisvestigd zijn. Alle elektrische en mechanische werkzaamheden zijn afgerond om het elektrische netwerk in het Socotra Gouvernement in te voeren. SDRPY lanceerde ook diensten met accessoires in de Qulansiyah-centrale (1.410 kV).

Het programma is op dezelfde manier gewijd aan de productie en het beheer van de watervoorziening en is begonnen met het boren van 3 putten die zijn aangesloten op het waternetwerk dat ongeveer 30.000 personen bedient. Het project is gericht op het produceren en beheren van zoetwater en richt zich op de ernstige behoeften van de bevolking als gevolg van de watertekorten in het gouvernement, dat te maken heeft met een gebrek aan waterdoorvoer naar huizen en nutsbedrijven, en dat regelmatig stroomuitval en schaarste ervaart. Het project zal positief bijdragen aan de levenskwaliteit van de inwoners en zal tegemoetkomen aan de noodzaak voor drinkwater, en zal irrigatiewater verstrekken voor de landbouw en veeteelt.

SDRPY streeft ernaar om de bewoners van het Socotra Gouvernement en alle andere Jemenitische gouvernementen te dienen door middel van een verscheidenheid aan projecten die bijdragen aan het herstel van sleutelsectoren, waaronder landbouw, water, gezondheid, onderwijs, visserij, elektriciteit en energie, transport, wegen, havens en luchthavens, evenals noodhulp bij natuurrampen. Deze projecten hebben bijgedragen aan het creëren van werkgelegenheid, het ondersteunen van de economie en het tegemoetkomen aan de werkelijke behoeften van de Jemenitische bevolking.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1179693/water_flowing_in_desert_with_men.jpg





Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1179694/men_in_utility_room.jpg

SOURCE Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen