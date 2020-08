Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen werkt samen met Jemenitische Private Sectorgroep op het gebied van planning en strategie

Tijdens de bijeenkomst werd overeenstemming bereikt tussen de ontwikkelingsdoelen van YPSC en SDRPY, waaronder het verhogen van de efficiëntie in vitale sectoren van de Jemenitische economie en het verstrekken van meer en verbeterde basisdiensten aan zoveel mogelijk Jemenitische begunstigden. YPSC gaf een presentatie over de oprichting van de groep, de prestaties ervan en het conceptkader voor toekomstige samenwerking met SDRPY. SDRPY-projecten, initiatieven en partnerschappen met internationale organisaties waren ook onderwerpen van wederzijds belang.

Aan het einde van de bijeenkomst kwamen de partijen overeen een werkgroep te vormen om een strategie voor samenwerking uit te werken en de bijdrage van de particuliere sector aan ontwikkeling, wederopbouw en economisch herstel in Jemen te volgen en te versterken.

SDRPY volgt best practices op het gebied van ontwikkeling en wederopbouw en oefent leiderschap uit op het gebied van duurzame ontwikkeling met als doel de historische, culturele en economische relatie tussen het Koninkrijk Saoedi-Arabië en de Republiek Jemen te versterken.

Via zijn kantoren in Jemen en in samenwerking met de Jemenitische regering, lokale autoriteiten en de particuliere sector heeft SDRPY meer dan 188 projecten gelanceerd in meer dan 7 sectoren: gezondheid, energie, transport, water, onderwijs, landbouw en visserij, en capaciteitsopbouw van overheidsinstanties. SDRPY-teams hebben de afgelopen twee jaar ook herhaaldelijk hulp geboden bij noodhulp en noodherstel in een reeks van Jemenitische provincies.

Gelijktijdig met de virtuele bijeenkomst voltooide SDRPY de overdracht van haar waterbeheerproject voor de provincie Socotra aan de lokale autoriteiten. Naar schatting 30.000 mensen profiteren van de verbeterde toevoer en distributie van water in de archipel als resultaat van dit project.

