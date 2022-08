Saudi Falcons Club : Les fauconniers locaux et internationaux sont impatients de participer à la plus grande vente aux enchères internationale de faucons au monde

La participation des principaux centres internationaux d'élevage de faucons à l'exposition internationale Saudi Falcons & Hunting Exhibition a augmenté de 30 %

RIYAD, Arabie saoudite, 25 août 2022 /PRNewswire/ -- Les fauconniers du monde entier sont invités à participer à la quatrième exposition internationale annuelle sur les faucons et la chasse en Arabie saoudite, à Riyad. Cet événement a déjà attiré l'attention des fauconniers locaux et internationaux avant le lancement de la vente aux enchères internationale des éleveurs de faucons, organisée par le Saudi Falcons Club en marge des activités de l'exposition, notamment grâce aux chiffres records enregistrés lors de la première édition de cette vente aux enchères internationale. Le faucon le plus cher du monde, le « Gyr Qarmousha » (Falco Rusticolus), a été vendu pour 1,75 million de riyals saoudiens (466 000 dollars). Il appartenait au centre américain d'élevage de faucons, Pacific Northwest Falcons, reconnu comme l'un des meilleurs élevages de faucons au monde.

Saudi Arabia holds the largest platform of Falconry in the World

L'Arabie saoudite se targue d'être une destination mondiale pour le tourisme patrimonial dans le domaine de la fauconnerie, ainsi que pour la préservation du patrimoine culturel et civilisationnel de la région. Cet événement, dont le nombre de participants devrait augmenter de 30 %, se tiendra dans la capitale saoudienne, Riyad, le 25 août. Il réunira des centres d'élevage de faucons du monde entier, dont les États-Unis, la France, l'Espagne, la Pologne, l'Allemagne, le Danemark, la Belgique et la République tchèque. Outre leurs faucons de classe mondiale, les sociétés du Golfe et d'Arabie saoudite présenteront leurs différents produits dans les 25 stands de l'exposition.

L'Arabie saoudite a réussi à intégrer les services de transactions financières pour les produits présentés dans le cadre de l'exposition dans le programme de paiements électroniques, dans lequel tous les achats d'armes, de munitions et d'accessoires sont effectués uniquement par le biais de la plateforme électronique du Saudi Falcons Club. La valeur des transactions commerciales pendant l'exposition devrait augmenter de 25 % par rapport à l'année dernière.

La quatrième édition de l'exposition se déroulera sur 10 jours et on y attend de nombreux faucons d'élite et armes de chasse présentés pour la première fois, en plus de la présentation de véhicules 4x4 personnalisés. Un stand particulier est consacré aux voitures à quatre roues motrices modifiés et rares ainsi qu'aux vélos à quatre roues pour répondre aux différentes conditions climatiques et environnementales auxquelles sont confrontés les amateurs de chasse et de voyages en plein air. L'exposition devrait également accueillir de nouveaux exposants de véhicules 4x4 personnalisés du monde entier.

Contact pour les médias :

Ahmad AlRefaie, directeur

+966 54 501 7470

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1884685/Saudi_Falcon_Auction.jpg

SOURCE Saudi Falcons Club