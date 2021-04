Saudi Stock Exchange (Tadawul) anuncia sua conversão em uma holding (Saudi Tadawul Group) em preparação para a oferta pública inicial de ações (IPO)

O lançamento da Wamid agregará profundidade e diversidade ao Saudi Tadawul Group e às ofertas de suas subsidiárias, fortalecerá a infraestrutura de mercado por meio de soluções inovadoras e capturará oportunidades de expansão por meio de investimentos específicos em uma variedade de setores e indústrias. Aumentará a atratividade do mercado de capitais saudita entre os investidores globais e reforçará a sua posição como a bolsa de escolha dos emissores.

O Grupo se beneficiará da integração e das sinergias entre as suas subsidiárias, garantindo operações entre grupos eficientes em toda a organização. A independência operacional de cada subsidiária criará um entorno ágil que dará suporte a respostas rápidas para as tendências evolutivas do mercado global e local. Também facilitará a introdução dos melhores serviços de sua classe a todos os participantes do mercado, a diversificação das oportunidades de investimento e o desenvolvimento contínuo do mercado de capitais saudita, sua infraestrutura e as ofertas dos membros.

Para liderar esta estrutura do Grupo, Sarah Al-Suhaimi, atual presidente do Conselho de Administração da Tadawul, encarregará da presidência do Saudi Tadawul Group e o Eng. Khalid Al-Hussan será o CEO do Grupo.

Mohammed Al-Rumaih, que tem mais de 17 anos de experiência no setor financeiro, foi nomeado CEO da (Saudi Exchange). Anteriormente, Al-Rumaih ocupou vários cargos administrativos e de liderança na Tadawul e supervisionou o desenvolvimento de vários instrumentos financeiros, grandes listagens e iniciativas de marketing.

Além disso, Mohammed Al-Nory foi nomeado diretor executivo da (Wamid). Al-Nouri aporta 16 anos de experiência em banco comercial e de investimento, com vasta experiência em finanças corporativas, desenvolvimento de negócios e produtos do mercados de capitais.

Durante uma coletiva de imprensa realizada virtualmente hoje, Sarah Al-Suhaimi, presidente do Saudi Tadawul Group, declarou: "A transformação para a nova estrutura no Saudi Tadawul Group, apoiará o crescimento contínuo do mercado de capitais saudita e reforçará a sua posição como líder no mercado global e no mercado de capitais avançados."

"Esta é uma conquista significativa em nossa jornada para transformar a economia da Arábia Saudita. As reformas abrangentes do mercado de capitais não são apenas prudentes, mas essenciais para garantir um maior crescimento econômico e alcançar o objetivo nacional da aplicação da bem-sucedida da Vision 2030 da Arábia Saudita e alinhada com a estratégia do do Fundo de Investimento Público (Public Investment Fund, PIF)", acrescentou Al-Suhaimi.

- O Eng. Khalid Al-Hussan, CEO do Saudi Tadawul Group, comentou: "A nova estrutura nos permitirá oferecer serviços de alta qualidade em todas as nossas linhas de negócios, aumentar nossa competitividade e alinhar nosso mercado de capitais com o rápido crescimento dos mercados emergentes. Estou confiante de que o Saudi Tadawul Group e suas empresas subsidiárias moldarão o que vem a seguir em termos de desenvolvimento do mercado de capitais na Arábia Saudita, servindo como ponte que conecta os investidores globais e as economias regionais. A transformação oferece uma plataforma sólida para a IPO do Saudi Tadawul Group."

Al-Hussan continuou: "A transformação em um grupo faz parte de um programa de desenvolvimento contínuo. O programa de desenvolvimento se concentra em melhorar o mercado de capitais, atrair investimentos estrangeiros e diversificar a economia, ao mesmo tempo em que apoia os emissores e investidores para que alcancem as suas ambições e oferecendo-lhes acesso a oportunidades atrativas de investimento, no que é considerado o próximo capital financeiro da região."

